Cristiano Ronaldo devrait être éliminé par Ralf Rangnick à Man Utd pour avoir endommagé Sancho, Rashford et Greenwood

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, devrait laisser tomber Cristiano Ronaldo parce que sa nature égoïste de buteur nuit à l’attaque, selon Gabriel Agbonlahor.

United a signé Ronaldo apparemment de nulle part dans la fenêtre de transfert d’été à la suite d’un accord pour Jadon Sancho. En effet, les Red Devils semblaient prêts à partir avec leur acquisition de 73 millions de livres sterling auprès du Borussia Dortmund.

Cependant, Ronaldo a considérablement bousculé la dynamique de l’attaque de United. Il a eu un impact crucial en Ligue des champions, menant efficacement son équipe aux huitièmes de finale avec une multitude de buts en retard.

Le joueur de 36 ans marque également un but tous les deux matchs en Premier League cette saison. Néanmoins, des experts ont souligné que son arrivée a également eu un effet néfaste.

Gary Neville a récemment souligné que le langage corporel de Ronaldo en sortant du terrain – y compris dans Match nul 1-1 de lundi avec Newcastle – l’a « agacé » pendant « environ deux mois ».

Lié à cela, Agbonlahor a expliqué comment la volonté des Portugais d’être l’homme principal de United commence à pousser Sancho, Marcus Rashford et Mason Greenwood à sortir.

« Il me semble que Ronaldo ne se soucie que de ses objectifs », a déclaré l’ancien homme d’Aston Villa à Football Insider.

« Cette performance de Ronaldo [against Newcastle] était quelqu’un qui boudait tout le jeu. Il levait les mains en l’air parce qu’il n’avait aucune chance. Puis après le match, il sort du terrain en boudant et j’imagine qu’il boude dans les vestiaires.

Ronaldo inquiète Man Utd

« Son attitude était mauvaise. Si je suis Rashford, Greenwood et Sancho, j’ai peur d’avoir une chance. Chaque fois qu’ils ont un coup, il a les bras levés pour dire « Pourquoi ne m’avez-vous pas transmis ? »

« L’harmonie n’est pas au rendez-vous dans ce vestiaire. La forme de Rashford et Greenwood a baissé depuis que Ronaldo est là.

« Ils ne peuvent pas s’exprimer, c’est comme s’ils pensaient » Je dois passer à Ronaldo, je dois créer une chance pour Ronaldo « .

« Avant l’arrivée de Ronaldo, Greenwood prenait des joueurs et tirait dessus et il ne le fait plus et se fait traîner à la mi-temps. »

Greenwood a inscrit quatre buts en Premier League cette saison, mais trois d’entre eux sont survenus lors des trois premiers matchs – avant l’arrivée de Ronaldo. Rashford et Sancho ont également eu du mal à trouver le filet depuis qu’il a signé.

Mais Agbonlahor a insisté pour que le 1-1 à l’extérieur à Chelsea est la preuve que United peut mieux travailler sans Ronaldo. Le patron de l’époque, Michael Carrick, a laissé tomber l’ancien homme du Real Madrid.

Rangnick a la solution Man Utd

« Si j’étais Rashford, Greenwood ou Sancho, je me dirais ‘Oh, pourquoi avons-nous dû l’amener ici ?’ C’est un joueur incroyable qui a eu une carrière incroyable mais ce n’est pas le même joueur qu’il était », a ajouté l’expert.

« Man United a joué son meilleur football de la saison contre Chelsea avec Ronaldo sur le banc.

«Rashford, Greenwood et Sancho peuvent jouer en avant trois positions tournantes et courir derrière.

« Si le manager avait quelque chose à son sujet, il laisserait tomber Ronaldo pour le prochain match. »

United revient à l’action jeudi face à Burnley à Old Trafford.