Cristiano Ronaldo dit au revoir à ses coéquipiers de la Juventus lors d’une brève visite au terrain d’entraînement en attendant que Manchester City termine un superbe transfert qui a choqué les fans de Man United

Cristiano Ronaldo a déjà dit au revoir à ses coéquipiers de la Juventus alors qu’il tentait de faire pression pour déménager à Manchester City.

Le joueur de 36 ans est arrivé à l’entraînement vendredi matin, mais n’y est resté que 40 minutes avant d’être aperçu en train de partir.

Ronaldo est dans la dernière année de son contrat avec la Juventus et pourrait ne pas le voir

C’est la fin du partenariat Ronaldo/Juve

Guardiola a entraîné Lionel Messi et pourrait maintenant avoir Ronaldo à ses côtés

Ronaldo, à qui il reste un an de contrat, aurait demandé à son club de le laisser partir et le joueur et l’agent, Jorge Mendes, attendent que l’équipe de Premier League fasse une offre officielle.

En Italie, il aurait un salaire énorme de 31 millions d’euros net par saison, mais il est peu probable qu’il l’obtienne à Manchester.

Tout déménagement à l’Etihad provoquera la colère d’Old Trafford où il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde sous Sir Alex Ferguson à Man United.

Ayant rejoint le club à l’adolescence en 2003, il a marqué 118 buts en six saisons avant de signer pour le Real Madrid pour un contrat de 80 millions de livres sterling.

Selon la publication espagnole AS, seul un accord sur les frais de transfert fait obstacle à la conclusion de l’accord et il est affirmé que la Juventus veut “au moins 25 millions d’euros” ou Gabriel Jesus dans le cadre d’un accord de swap.

Cependant, le manager Pep Guardiola ne souhaite pas laisser Jesus partir cet été après son brillant début de saison dans un nouveau poste plus large.

Au lieu de cela, AS affirme que City a proposé Raheem Sterling à la Juventus, les négociations devant se poursuivre jusqu’aux derniers jours de la fenêtre de transfert d’été.

Si Sterling cède sa place, le maillot n°7 sera libéré – un numéro synonyme de Ronaldo, remontant à ses jours à United.

City était étroitement lié à Harry Kane, mais l’attaquant restera à Tottenham et l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre, Joe Cole, pense que Ronaldo est une meilleure signature.

“J’ai soutenu Chelsea pour le titre et j’ai dit que la seule façon d’y coller un astérisque était si Harry Kane allait à Man City – mais je pense que Ronaldo est une option encore meilleure pour eux.

« Financièrement, commercialement et surtout, vous devez vous rappeler qu’il a battu Romelu Lukau en Serie A l’année dernière – ce n’est pas un garçon normal de 36 ans !

«Je pense qu’il n’aura aucun moyen d’aller à Manchester City. Je pense qu’il est tellement motivé.

“Ses allégeances à Manchester United sont là, mais je ne pense pas qu’il pensera, ‘Je vais ruiner ma relation avec les supporters de Manchester United ou le club'”.