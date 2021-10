Cristiano Ronaldo dit que Manchester United « prendra du temps » pour s’adapter aux signatures estivales, mais les trophées sont toujours possibles

Cristiano Ronaldo a déclaré que lui et ses nouveaux coéquipiers de Manchester United ont besoin de temps pour s’adapter les uns aux autres, mais il pense que les trophées sont encore possibles cette saison.

La légende du football de tous les temps est revenue au club de manière spectaculaire cet été et a depuis repris là où il s’était arrêté, marquant but après but.

Ronaldo a été dans sa forme habituelle de classe mondiale, mais ses coéquipiers et son manager doivent rattraper leur retard

Ronaldo était dans son humeur confiante habituelle alors qu’il parlait à Sky Sports avant un affrontement critique contre Liverpool

Ronaldo a marqué six buts en huit matchs depuis qu’il a quitté la Juventus pour rejoindre United, marquant des buts cruciaux, dont deux vainqueurs de matchs de Ligue des champions.

Cependant, les choses ne se sont pas bien passées cette saison pour le club, le manager Ole Gunnar Solskjaer étant sous pression pour les performances de son équipe.

United a regardé loin des leaders de la Premier League Chelsea, Liverpool et Manchester City jusqu’à présent cette saison, mais c’est dû au renouvellement de l’équipe aux yeux de Ronaldo.

« Nous sommes dans un moment à mon avis que Manchester [United] faire quelques changements; ils m’achètent, ils achètent [Raphael] Varane et [Jadon] Sancho », a-t-il déclaré.

United a dépensé beaucoup pour Ronaldo, Varane et Sancho, mais ce dernier a jusqu’à présent été une grosse déception

« L’adaptation prendra du temps, même le système de jeu auquel nous jouons, mais je pense qu’étape par étape, nous devons nous rappeler que tout est possible. »

United est inhabituellement sans trophée au cours de ses quatre dernières saisons, mais n’a pas encore remporté d’argent depuis l’arrivée de Solskjaer en décembre 2018.

Le Norvégien a admis qu’il était temps après avoir été soutenu sur le marché des transferts, mais une avenue a déjà été fermée avec une défaite en Coupe Carabao contre West Ham.

Ronaldo pense cependant que tout reste à jouer.

. – Frais minimum

Ronaldo sait ce qu’il faut pour remporter des trophées à Old Trafford, le temps nous dira si ses coéquipiers peuvent rattraper leur retard

« Je ne parle pas seulement de mes trucs individuels, je mets le collectif en premier lieu », a-t-il déclaré.

« Pour gagner des choses collectivement, c’est plus facile de gagner des choses individuelles, je pense toujours que c’est possible.

« Chacun doit connaître son rôle. Je connais mon rôle dans l’équipe, dans le club… Mon rôle est de marquer des buts, d’aider l’équipe avec mon expérience et mon savoir-faire à comprendre le jeu.

« Si tout le monde pense comme ça, sacrifiez-vous pour l’équipe, je pense que nous serons une meilleure équipe. Nous avons des supporters fantastiques derrière nous, un stade fantastique, une équipe fantastique, nous devons donc continuer comme ça.

La prochaine étape pour United est le rival féroce de Liverpool en visite à Old Trafford en Premier League avec la chance de gagner sur leurs ennemis en quête de titre, ou de risquer de retomber dans le peloton.

