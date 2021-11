Cristiano Ronaldo « doit être tellement frustré » par Man United « embarrassant » parce que « Manchester sera bleu pendant longtemps »

Gabby Agbonlahor pense que Cristiano Ronaldo sera » tellement frustré » alors qu’il a qualifié Manchester United de » embarrassant » pour sa défaite dans le derby face à ses rivaux Man City.

Un but contre son camp d’Eric Bailly et une frappe timide de Bernardo Silva ont suffi à condamner l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à une nouvelle défaite à Old Trafford, quinze jours seulement après avoir été battu par Liverpool.

.

Ronaldo a tenté en vain de ramener United dans le derby

Solskjaer avait qualifié la défaite contre Liverpool de jour le plus sombre de son règne de près de trois ans et la manière dont cette défaite contre leurs voisins entraînera une nouvelle pression pendant la pause internationale.

Seuls trois points séparaient ces équipes avant le coup d’envoi, mais le fossé entre la qualité et l’application s’est vite fait sentir lorsque Joao Cancelo a eu le temps de marquer un centre que Bailly a transformé en son propre but en sept minutes.

Une série de superbes arrêts de David De Gea ont empêché les choses de devenir aussi moche que contre Liverpool, mais City dominant en a à juste titre ajouté un autre avant la pause alors que Silva se plaçait derrière Luke Shaw pour retourner un ballon de Cancelo.

United était pauvre en défense et manquait de contrôle en possession car l’équipe douce de Solskjaer n’a pas réussi à trouver de réponse, ce qui a conduit à une poignée de huées au coup de sifflet final.

Des huées pourraient être entendues à Old Trafford au coup de sifflet à plein temps

Ronaldo avait parfois l’air isolé et abattu à l’avant, obtenant une réservation tardive pour un défi irritant contre Kevin De Bruyne pour ses problèmes.

Agbonlahor insiste sur le fait que le joueur de 36 ans a l’air frustré et a rejeté les affirmations selon lesquelles il «sauve» le travail de Solskjaer, affirmant plutôt que l’ancien homme du Real Madrid préférerait jouer pour City.

«Je ne pense pas qu’il sauve son travail, car il y a des discussions selon lesquelles Conte n’a même pas été sollicité pour le poste.

« Il n’y a personne d’autre dont on a même parlé, donc je ne pense pas que Ronaldo ait sauvé son travail.

.

Une défense épouvantable de Luke Shaw a vu Bernardo Silva marquer le deuxième but de City

«Je pense juste que Ronaldo fait ce pour quoi il a été amené à faire; marquer des buts.

« On pouvait voir sa frustration aujourd’hui. Il y a eu un clip où il a renvoyé le ballon, il n’arrête pas de commettre des fautes et d’obtenir des cartons jaunes, ce n’est pas comme Ronaldo – il est frustré.

«Il veut être dans cette équipe de City avec De Bruyne en train de centrer, il obtient [Aaron] Wan-Bissaka, qui continue de frapper le premier homme à chaque croix.

« Il doit être tellement frustré dans cette équipe. »

.

Ronaldo a vu une magnifique volée sauvée par Ederson

Avec Antonio Conte déménageant à Tottenham Hotspur dans la semaine, des questions sur la direction de United sont à nouveau posées sous Solskjaer et la famille Glazer.

Avec le gouffre entre l’élite de la Premier League grandissant entre cette équipe unie, Agbonlahor a affirmé que le pendule du pouvoir s’était fermement orienté vers l’Etihad et le resterait dans le prévisible.

« Ce match était embarrassant pour Manchester United », a-t-il ajouté. «Pour moi, vous ne pouvez plus appeler ce match un derby.

« Un derby, c’est là où c’est serré, les équipes font des tacles, pas un seul joueur de Manchester United n’a fait de tacle.

.

Agbonlahor a déclaré que « Manchester sera bleu pendant longtemps »

« Honnêtement, c’était embarrassant pour tous les joueurs de Manchester United. Vous le regardez et vous vous dites : « Est-ce que Man City jouait une session de ballon permanent ? »

«Nous avions l’habitude de jouer des sessions de garde-ball pour Villa où, si vous faisiez dix passes, vous marquiez un but. C’était comme ça en deuxième mi-temps, Manchester City n’essayant même pas d’inscrire un autre but.

« C’était embarrassant pour Manchester United et, honnêtement, Manchester sera bleu pendant longtemps. »