Cristiano Ronaldo donne une chemise à l’envahisseur de terrain alors que le Portugal fait match nul avec la brave Irlande – Man United News And Transfer News

Trois stars de Manchester United ont commencé pour le Portugal car ils n’ont pu remporter qu’un match nul 0-0 contre la République d’Irlande lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde.

Diogo Dalot et Cristiano Ronaldo ont tous deux joué les 90 minutes complètes tandis que Bruno Fernandes a été remplacé après 75 minutes.

Un point signifie que le Portugal n’a plus qu’à éviter la défaite lors de son dernier match du groupe A contre la Serbie, deuxième, pour se qualifier pour le tournoi de l’année prochaine.

Ce n’était que la deuxième fois de leurs sept éliminatoires que Ronaldo et ses coéquipiers n’avaient pas réussi à gagner, contre une équipe irlandaise qui n’a réussi qu’une seule victoire dans ce qui s’est avéré être une campagne désastreuse.

Dans la nuit, Ronaldo a eu quelques occasions mais a été largement déjoué par une défense courageuse de l’équipe locale.

Cependant, la meilleure chance du match lui est tombée après 67 minutes, mais sa tête est passée juste à côté.

À l’autre bout, le fougueux Pepe a écopé du deuxième carton rouge de sa carrière internationale après avoir poussé Callum Robinson au visage.

L’Irlande a vu un but refusé car Will Keane a été jugé pour avoir commis une faute sur le gardien de but lors de la préparation alors que Matt Doherty a mis le ballon au fond des filets.

Le point culminant de la soirée a peut-être été l’après-match lorsqu’un jeune envahisseur de terrain a chargé sur le terrain et s’est dirigé vers Ronaldo.

La légende portugaise a serré la jeune fan dans ses bras et lui a donné sa chemise, créant la plus forte acclamation de la soirée.

Cristiano Ronaldo donne son maillot à un jeune fan émotif qui envahit le terrain à plein temps 👏 💚 pic.twitter.com/mvLorZttPP – Football Daily (@footballdaily) 11 novembre 2021

Même une nuit où le football ne s’est pas déroulé exactement comme prévu pour lui, Ronaldo a quand même terminé le match en tant que héros du match nul.