Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford virent Manchester United vers la victoire dans « El Sackico » alors que la pression sur Ole Gunnar Solskjaer s’atténue, mais les huées bruyantes visant Nuno Espirito Santo par les fans de Tottenham

Cristiano Ronaldo a marqué une volée sublime et a fourni une passe décisive tout aussi brillante alors que Manchester United a dominé Tottenham 3-0 dans un affrontement surnommé « El Sackico ».

Il y avait une énorme pression sur les deux managers avant le match, mais plus encore pour Ole Gunnar Solskjaer après leur défaite 5-0 contre Liverpool à Old Trafford dimanche dernier.

Ronaldo a frappé une somptueuse volée peu avant la mi-temps

Il s’agissait de son cinquième but de la saison et a mis fin à une série de quatre matches de championnat sans but.

Cavani a aussi trouvé le net avec une délicieuse puce

Et Ronaldo, comme il l’a fait tout au long de sa brillante carrière, a fourni deux moments de pure brillance qui ont finalement réglé le match avant que le remplaçant Marcus Rashford ne scelle la victoire tard.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a décoché la magnifique passe de Bruno Fernandes sur la volée en première mi-temps avant de préparer Edinson Cavani à rentrer à la maison.

Le remplaçant Rashford, qui a remplacé Ronaldo après 71 minutes, s’est inscrit à quelques minutes de la fin pour sceller la victoire de l’équipe de Solskjaer, qui n’avait pris qu’un point lors de ses quatre derniers matches avant la victoire dans le nord de Londres.

Les choses s’annoncent sombres pour Nuno Espirito Santo, cependant, avec des railleries et des huées visant le patron des Spurs tout au long de l’affrontement dans ce qui était un affichage terne de la part des Lilywhites.

Avec les deux managers sous une pression énorme, l’affaire du nord de Londres a commencé de manière inévitablement méfiante.

Cependant, le match a pris vie lorsque Heung-min Son a failli remporter le premier match pour les hôtes avec un peu plus de 20 minutes au compteur.

Le Sud-Coréen a poussé la barre à bout portant après avoir été joué par-dessus par Oliver Skipp.

Son a profité d’une excellente occasion de donner l’avantage aux Spurs

United a presque trouvé le filet quelques instants plus tard lorsque la tête en boucle d’Edinson Cavani du centre parfait de Bruno Fernandes vient de boucler à gauche de la barre transversale.

Les Spurs pensaient qu’ils avaient l’avance lorsque Cristian Romero a poussé à la maison de deux mètres seulement pour que le drapeau soit levé après un retard.

Fred a fait un effort tonitruant vers le but mais Hugo Lloris a bien fait de tirer un corner.

Et comme toujours, lorsque le grand moment était nécessaire, Ronaldo a brillamment frappé le centre de son compatriote Fernandes dans le coin peu avant la mi-temps pour donner l’avantage aux Red Devils.

C’était le quatrième but de la saison du quintuple Ballon d’Or en Premier League.

Et l’ancien attaquant de Norwich Dean Ashton, s’exprimant sur les devoirs de commentateur, est devenu lyrique sur le morceau de jeu des deux stars portugaises.

Nuno a été bruyamment raillé tout au long de l’affrontement

Il a déclaré: « Vous pouvez dire qu’ils ont une relation spéciale, il voit Ronaldo se précipiter et il fait un brillant centre.

« La passe est parfaite et Ronaldo n’y touche pas, c’est juste une finition somptueuse de Cristiano Ronaldo. »

Après la pause, Son a décoché un tir juste à côté du poteau avant que Ronaldo ne pense qu’il avait son deuxième en lançant une roquette dans la lucarne depuis une position de hors-jeu.

Des huées et des chants de «tu ne sais pas ce que tu fais» à Nuno ont résonné dans le stade Tottenham Hotspur lorsque Lucas Moura, sans doute le joueur le plus offensif des Spurs, a été remplacé par Steven Bergwijn avec plus de 30 minutes à jouer.

Les éperons étaient ternes tout au long de l’affichage

Solskjaer a fait confiance à Cavani et à Ronaldo de l’avant et sa sélection s’est avérée être un coup de maître car ce dernier a également livré quand c’était important.

L’ancien attaquant du PSG a brillamment bu sur un Lloris plongeant après que les Portugais ont reculé les années en coupant à l’intérieur de Skipp et en le faisant jouer au but avec une passe bien pondérée.

Manchester United a finalement été le digne vainqueur du match et est passé à la cinquième place du classement de la Premier League, tandis que les Spurs languissent à la huitième place.

Rashford est entré et est rentré à la maison tard avec quelques minutes restantes