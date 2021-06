Cristiano Ronaldo égale le record international de buts d’Ali Daei alors que deux buts en match nul contre la France permettent au Portugal de terminer troisième du groupe Euro 2020

in

Les deux pénalités de Cristiano Ronaldo ont vu le Portugal réserver sa place dans les 16 derniers de l’Euro 2020 alors que son équipe portugaise s’est battue pour un match nul 2-2 contre la France à Budapest.

Avec la Hongrie battant l’Allemagne pour une grande partie de leur affrontement à Munich, le Portugal semblait être face à l’élimination alors que deux buts de Karim Benzema de chaque côté de la mi-temps ont mis les champions du monde 2-1.

Ronaldo avait quelque chose à dire à ce sujet, cependant

Il n’a besoin que d’un objectif de plus pour être seul

Mais Ronaldo et ses collègues ont reçu une bouée de sauvetage alors que Jules Kounde a remis le centre de l’homme vedette par la gauche. Ronaldo, qui avait fracassé un tir au but à la 30e minute, ne s’est à nouveau pas trompé en égalisant les scores.

La frappe lui a également permis d’égaler le record de buts internationaux de tous les temps d’Ali Daei de 109.

Le Portugal a terminé troisième du groupe F, avec la France en tête du groupe de la mort.

Le match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie leur a permis de terminer deuxième et d’égaliser les huitièmes de finale avec l’Angleterre à Wembley mardi.

