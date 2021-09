Cristiano Ronaldo égale Messi en Ligue des champions

in

15/09/2021 à 11h48 CEST

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a de nouveau marqué lors de son deuxième match sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer. Il a ouvert le score face aux Young Boys, mais les Britanniques ont été surpris et ont fini par céder sur une surprenante défaite. L’équipe suisse est la 36e victime de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions, égalant ainsi Leo Messi, également avec 36.

Les Portugais, qui a connu un excellent début contre Newcastle en Premier League, a inscrit son troisième but en seulement deux matchs pour Manchester United, une équipe à laquelle il est revenu après son passage à la Juventus. Il a également égalé Iker Casillas en tant que joueur qui a disputé le plus de matchs en Ligue des champions avec un total de 177..

36 – Les Young Boys sont la 36e équipe différente contre laquelle Cristiano Ronaldo a marqué en UEFA Champions League, aucun joueur n’en a marqué plus (également Lionel Messi sur 36). Collection. pic.twitter.com/xVk4EDZnnC – OptaJoe (@OptaJoe) 14 septembre 2021

L’ancien également du Real Madrid ou du Sporting CP est l’un des joueurs les plus historiques de la compétition. Depuis ses 30 ans, le Portugais a marqué un total de 63 buts en 68 matchs, 35 de plus que tout autre joueur de plus de trente ans..

Histoire du football interclubs

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs buteurs de l’histoire. Avec son tant devant les Young Boys a atteint 135 en Ligue des champions, le plus grand devant Leo Messi (120), Robert Lewandowski (75), Raúl González (71) et Karim Benzema (71). 106 de ces buts étaient avec le maillot du Real Madrid, le deuxième qui a le plus fait pour le même club derrière l’Argentin.

Le Portugais totalise 677 buts dans le football de clubs et 111 dans celui des équipes nationales, étant le deuxième meilleur buteur de l’histoire du football, seulement derrière Josef Bican (805). Il a plus que d’autres légendes historiques comme Pelé (757), Leo Messi (751), Romario (743), Puskás (706), Gerd Müller (681) ou Jmmy Jones (647).