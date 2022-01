Cristiano Ronaldo envisage de quitter Manchester United en juin – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo envisage de quitter Manchester United à la fin de cette saison, selon un nouveau rapport.

La légende portugaise serait prête à prendre la décision une fois qu’il saura qui sera le nouveau manager permanent de l’équipe.

Le Daily Star affirme que «Ronaldo a un contrat jusqu’en 2023 – mais pourrait quitter United cet été s’il n’est pas d’accord avec la nomination à la direction.

« Ralf Rangnick a pris ses fonctions par intérim fin novembre et devrait assumer le rôle de » conseiller principal en football « à Old Trafford pour un contrat de deux ans avant la saison prochaine », rapporte le point de vente.

« Et bien que Rangnick ne soit pas envisagé pour le poste à temps plein, Ronaldo a fait savoir qu’il ne soutiendrait pas la nomination de l’Allemand. »

La dernière affirmation n’augure rien de bon pour le reste de cette saison car elle suggère un décalage ou un affrontement entre l’entraîneur actuel et le joueur vedette.

Les deux favoris pour assumer le rôle de manière permanente sont Mauricio Pochettino du Paris Saint Germain et Erik ten Hag de l’Ajax. Brendan Rodgers de Leicester City a également été lié.

Henry Winter du Times a affirmé hier que Ten Hag était le favori tandis que The Sun pense que Pochettino s’attend à ce qu’on lui offre le poste.

Les frustrations de Ronaldo à Old Trafford cette saison ont été claires pour tous et ce n’est pas le retour aux sources qu’il espérait.

Dans son message du Nouvel An aux fans sur Instagram, il a admis être mécontent et a exprimé sa détermination à arranger les choses.

Le nom du joueur de 36 ans vendra toujours des pouces de colonne et suscitera la controverse et bien qu’il y ait eu d’innombrables rapports selon lesquels son transfert aurait perturbé United, le fait est qu’il a marqué six buts en cinq matchs de Ligue des champions et huit en seize pour le Red Devils cette saison – pas un mauvais décompte.

Son professionnalisme et sa personnalité ont également été salués par les trois managers qui ont pris les rênes d’Old Trafford depuis son retour.

Cependant, il voudra passer le crépuscule de sa carrière quelque part où il pourra atteindre ses objectifs restants et il est juste de dire que Manchester United semble loin de remplir ce rôle dans l’état actuel des choses.