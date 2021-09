Cristiano Ronaldo « envoie un message » à ses coéquipiers de Manchester United via Bruno Fernandes, insistant sur le fait que les Red Devils doivent remporter le titre de Premier League CETTE SAISON

in

Après son retour sensationnel à Manchester United, Cristiano Ronaldo a déjà posé un jalon en début de saison à ses coéquipiers.

L’emblématique superstar portugaise aurait demandé à son compatriote Bruno Fernandes de dire à l’équipe qu’elle “doit gagner” le titre de Premier League cette saison.

Contrairement au reste de l’équipe de Man United, Ronaldo a goûté au succès du titre à Old Trafford

Ronaldo est de retour et attend beaucoup de ses coéquipiers

Après avoir scellé son retour au club pour un montant de 15 millions d’euros (12,86 millions de livres sterling) avec des ajouts potentiels de 8 millions d’euros (6,86 millions de livres sterling), Ronaldo espère que son deuxième passage au club sera aussi réussi que son premier .

Il veillera toutefois à ce que tous ses coéquipiers fassent de leur mieux alors que le club vise à remporter son premier titre de champion depuis 2013.

Selon The Sun, une source à Manchester United a déclaré : « Les joueurs et le personnel d’entraîneurs pensent maintenant qu’ils ont la meilleure équipe de la ligue et peuvent gagner la Premier League cette saison.

“Ronaldo a également parlé à Bruno Fernandes et lui a dit de dire aux autres joueurs qu’ils devaient gagner cette année.

«Ils doivent travailler dur et commencer à croire en eux-mêmes. Les joueurs n’ont pas arrêté de parler de Ronaldo depuis qu’il a signé et ils ont hâte de s’entraîner et de jouer à ses côtés.

Les fans de United espèrent que ces deux-là leur rapporteront de l’argenterie bien nécessaire au club

Avec Ronaldo de retour à la barre et avec son maillot numéro sept après que la Premier League a accordé une dispense spéciale à United, les attentes à Old Trafford sont très élevées.

Lui, aux côtés des grandes signatures estivales Jadon Sancho et Raphael Varane, ont assuré que le manager Ole Gunnar Solskjaer a d’excellentes chances de remporter son premier trophée pour le club.

Actuellement, l’ancien homme du Real Madrid subit une quarantaine de cinq jours après son retour de service international avec le Portgual.

Il a reçu un carton jaune pour avoir pris son maillot, ce qui a entraîné une interdiction, ce qui signifie qu’il pourrait être libéré plus tôt de son équipe nationale.

Une fois sa période d’isolement terminée, il pourrait faire ses débuts contre Newcastle United devant son public le samedi 11 septembre.

