Cristiano Ronaldo envoie un message aux fans de Man Utd après son apparition à Chelsea

Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc pour le voyage de Manchester United à Chelsea (Photo: .)

Cristiano Ronaldo a lancé un cri de ralliement aux fans de Manchester United, leur disant que « rien n’est impossible » alors qu’ils tentent d’atteindre leurs objectifs pour la saison après un match nul à Chelsea dimanche.

Ronaldo a été, de manière quelque peu surprenante, laissé sur le banc à Stamford Bridge, mais a remplacé le buteur de United Jadon Sancho à la 64e minute du match nul 1-1.

Compte tenu de la forme des deux équipes, un match nul pour les Red Devils dans l’ouest de Londres est un résultat encourageant, mais c’est aussi un résultat qui les laisse huitièmes du classement de la Premier League.

United a 12 points de retard sur ses adversaires de dimanche, qui sont en tête du classement, mais à seulement cinq points de West Ham, quatrième.

La place finale en Ligue des champions doit être leur objectif le plus réaliste pour le reste de la saison et Ronaldo a déclaré aux fans que l’équipe ne doutait pas qu’elle puisse atteindre ses objectifs.

La superstar portugaise a posté sur Instagram : » Il y a encore un long chemin à parcourir et rien n’est impossible lorsque vous jouez pour Man. Uni. Nous continuerons à poursuivre nos objectifs jusqu’à la fin ! #MUFC.’

Les Diables rouges ont de grandes chances de gagner du terrain dans la course pour une place en Ligue des champions jeudi lorsqu’ils accueilleront Arsenal.

Les Gunners occupent la cinquième place du classement après leur confortable victoire 2-0 sur Newcastle samedi, à égalité de 23 points avec West Ham.

Il reste à voir si le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick sera en charge de l’équipe ou non d’ici là, avec son arrivée imminente mais toujours pas complète, donc Michael Carrick sera prêt à diriger l’équipe pour un troisième match sinon.



