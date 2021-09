Cristiano Ronaldo envoie un message spécial aux fans de Man United – Man United News And Transfer News

in

Cristiano Ronaldo a posté une photo de lui sur Instagram dans son nouveau maillot numéro 7 de Manchester United.

La légende portugaise a obtenu une dispense spéciale pour porter le numéro après qu’il ait été initialement enregistré au nom d’Edinson Cavani.

La Premier League a autorisé le changement, qui avait également la bénédiction de Cavani, à condition que les fans portant des maillots « Cavani 7 » se voient accorder un remboursement ou un remplacement.

Cavani a adopté le numéro 21, son numéro de maillot pour l’Uruguay.

Ronaldo a ajouté à la photo la légende “Je suis de retour à ma place”. Mon amour sans fin’.

Son commentaire sur la publication était « 7 est le nombre magique ».

Au moment de mettre sous presse, la publication avait reçu plus de 8 millions de likes.

Les ventes de chemises ont battu tous les records, avec plus de 38 millions d’euros réalisés au cours des 12 premières heures de sa mise en vente.

Les stocks sont épuisés tant en ligne qu’en magasin.

Ronaldo devrait faire ses deuxièmes débuts sous le maillot samedi, lorsque United affrontera Newcastle United à Old Trafford.

Le coup d’envoi est à 15h, avec des temps forts prolongés qui seront diffusés sur Sky Sports à 20h30 dans la soirée.

On pense que les billets pour le jeu coûtent 2 500 £ via les agences et sur le marché noir.