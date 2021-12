Cristiano Ronaldo épargné par le Portugal et qui a préféré Mason Mount à Lionel Messi ?

Le résultat du Ballon d’Or 2021, qui a vu Lionel Messi remporter son septième titre, a suscité de nombreux débats, puis certains.

Beaucoup pensent que le finaliste, Robert Lewandowski méritait davantage le prix après avoir marqué les buts du Bayern Munich toute l’année.

Messi est seul pour remporter le Ballon d’Or

Pendant ce temps, le héros de Manchester United, Cristiano Ronaldo, est sorti du top trois pour la première fois en onze ans, se classant en dessous de la sixième place.

Ronaldo et Messi ont supervisé un duopole dans le concours depuis 2008, donc l’effondrement du Portugais dans la compétition pourrait signifier un changement de lauréats à venir.

La star de Liverpool Mohamed Salah, qui est sans doute dans la forme de sa vie cette saison, est arrivée juste derrière Ronaldo à la septième place à l’indignation des fans des Reds.

Le résultat est déterminé par les votes des journalistes de 180 pays sélectionnant leurs cinq premiers choix.

Beaucoup pensent que Lewandowski, qui a été nommé attaquant de l’année, aurait dû gagner le gros

Alors, comment ces résultats sont-ils arrivés ? Le journaliste Andres Onrubia Ramos a révélé comment chacun des 180 pays.

Posté sur Twitter, Ramos a publié les cinq meilleurs choix des journalistes des 30 joueurs qui composaient la liste restreinte du prix France Football – et le classement final constitue une lecture intéressante.

La star du Paris Saint-Germain Messi a poussé Lewandowski au poteau, remportant seulement 33 points au classement général.

Ci-dessous, vous pouvez voir le détail du vote des journalistes de chaque pays au Ballon d’Or 2021.

COMMENT LE JOURNALISTE DE CHAQUE PAYS A VOTÉ :

Ronaldo n’a réussi à décrocher la première place que dans huit des classements des journalistes, avec des votes pour la première place provenant des îles Caïmans, de la République centrafricaine, des Pays-Bas, du Kirghizistan, de Macao, du Mozambique, du Nicaragua et de la Turquie.

Plus particulièrement, le joueur de 36 ans a raté ce que vous auriez pensé être le soutien garanti du journaliste de son pays d’origine.

Au lieu de cela, le Portugais Joaquim Rita a snobé CR7 et a voté pour N’Golo Kante, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Jorginho et Mohamed Salah dans cet ordre – en laissant également de côté Lionel Messi.

L’ancienne star du Real Madrid Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d’Or pour la dernière fois en 2017

L’Argentin n’a pas non plus atteint le top 5 de son compatriote journaliste sud-américain et brésilien Cleber Machado – ce qui n’est peut-être pas surprenant compte tenu du résultat de la Copa America.

La légende barcelonaise a même réussi à perdre le soutien de l’Ouzbékistan au profit de Mason Mount de Chelsea, ce qui explique le petit écart entre lui et son concurrent polonais.

Pendant ce temps, le journaliste anglais Henry Winter a délégué ses votes à Jorginho, Messi, Lewandowski, Gianluigi Donnarumma et Salah.

LE TOP 5 DE CHAQUE JOURNALISTE

