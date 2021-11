Cristiano Ronaldo espère répéter l’héroïsme en marquant des buts lors des éliminatoires de la Coupe du monde – heure du coup d’envoi, comment regarder et actualités de l’équipe

Cristiano Ronaldo espère répéter son but en marquant des buts héroïques contre la République d’Irlande lorsque son équipe portugaise les affrontera à nouveau ce soir.

La star de Manchester United a marqué deux buts en fin de match pour sceller une victoire de retour 2-1 pour l’équipe de Fernando Santos lors du match retour en septembre.

GETTY

Ronaldo a une nouvelle fois prouvé sa valeur lors de la victoire 2-1 contre la République d’Irlande

L’Irlande ne joue que pour la fierté devant ses supporters locaux déjà éliminés des qualifications.

Les hommes de Stephen Kenny n’ont récolté que cinq points sur leurs six matchs – une seule victoire contre l’Azerbaïdjan lors de la dernière trêve internationale.

Irlande v Portugal : date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le jeudi 11 novembre 2021 et débutera à 19h45, heure du Royaume-Uni.

Il se tiendra au Dublin 4 dans la capitale irlandaise.

Ces deux derniers se sont rencontrés pour la dernière fois en septembre, où une tête de John Egan a mis l’Irlande sur la bonne voie pour une victoire célèbre avant que Ronaldo ne frappe deux fois en retard.

Les Boys in Green sont invaincus depuis quatre matchs depuis cette défaite tandis que le Portugal est actuellement à un point du leader du Groupe A, la Serbie avec un match en moins.

Irlande v Portugal : comment suivre

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour du Portugal contre l’Irlande seront en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

GETTY

Ronaldo a dépassé le record d’Ali Daei avec deux buts contre la République d’Irlande Irlande-Portugal : Actualités de l’équipe

Les hôtes ont été contraints à un changement d’équipe tardif avec Callum O’Dowda remplaçant l’attaquant de Cardiff City James Collins en raison d’une blessure.

La star de Brighton, Aaron Connolly, n’a pas été sélectionnée, mais Jayson Molumby et Alan Browne sont tous deux disponibles après avoir purgé leur suspension.

Pour le Portugal, Bernardo Silva a été exclu ce soir après s’être blessé lors de la victoire 2-0 de Manchester City sur ses rivaux United samedi dernier.

Il rejoint le trio portugais Anthony Lopes, Rafa Silva et Joao Mario pour ne jouer aucun rôle dans les matches de novembre en raison d’une blessure.

Nuno Medes est suspendu, ce qui signifie que Joao Cancelo pourrait continuer à l’arrière gauche avec Diogo Dalot prêt à prendre le départ du côté droit de la défense.

L’équipe de Kennys a lutté pendant un certain temps maintenant Irlande contre Portugal : qu’est-ce qui a été dit ?

Santos: « Le match le plus important est contre l’Irlande. Nous allons mettre en place une équipe solide.

« Ce sera un match difficile, ils ont prouvé au Portugal qu’ils étaient une équipe compétitive. Ils sont soutenus par le public, ils ne quittent jamais le jeu, ils ne cèdent jamais.

« Ils se battent beaucoup et ils savent jouer, ils l’ont montré ici. Ils essaient d’essayer de jouer avec une attaque organisée.

« Après 15, 20 minutes, nous aurions pu gagner 2-0 [in Portugal]. Nous avons eu un penalty et un tir a touché le poteau.

« La chose importante à retenir de ce match est la période entre le tir au poteau et la fin de la première mi-temps.

«Nous avons autorisé un jeu, une attaque et une contre-attaque plus cassés, qui plaisent davantage à l’Irlande et n’ont pas aidé notre équipe. En seconde période, l’équipe a bien réagi et n’a plus permis à l’Irlande de créer autant de problèmes.