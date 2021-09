Cristiano Ronaldo est détenteur du record du monde Guinness pour ses objectifs et aura des jalons Man United en vue, mais en voici quelques-uns qu’il ne brisera jamais en raison de son régime alimentaire, de sa position et de Lionel Messi

Le doublé de Cristiano Ronaldo lors du 2-1 du Portugal contre la République d’Irlande l’a vu entrer dans le Guinness World Records.

Il compte désormais 111 buts pour son pays, plus que tout autre joueur international de l’histoire.

GETTY

Ronaldo a dépassé le record d’Ali Daei avec deux buts contre la République d’Irlande

IG : @Cristiano

En conséquence, il est devenu le plus grand buteur de l’histoire du football international et a posté cette photo avec son certificat

« Toujours bon d’être reconnu comme un recordman du monde. Continuons d’essayer de placer les chiffres encore plus haut », a-t-il déclaré.

Pourtant, aussi bon soit-il, il y a des records qu’il ne pourra tout simplement pas battre dans le reste de sa carrière.

Tu ne peux pas tous les gagner, Cristiano…

Le record de buts en Angleterre

Malgré tous ses talents, ses capacités et son record de buts, Ronaldo devra un jour prendre sa retraite sachant qu’il ne pourra jamais marquer de but pour l’Angleterre. Déjà.

Cela signifie que tout le monde, de Darius Vassell sur six buts à Wayne Rooney sur 53, peut bien dormir la nuit en sachant que la superstar portugaise ne marquera pas plus qu’eux.

Harry Kane voudra cette distinction étant donné qu’il n’est qu’à 14 ans de dépasser Rooney.

Le penalty du capitaine contre Andorre a porté son total à 40 pour l’Angleterre.

getty

Vassell a marqué plus de buts en Angleterre que Ronaldo

Le but le plus long de l’histoire du football

Désolé Ron, cela appartient à Tom King.

Le 19 janvier 2021, King a aligné un coup de pied de but pour le comté de Newport contre Cheltenham Town et, grâce à la météo, le ballon est passé de son filet à celui du gardien adverse.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS AVEC BETFAIR

Guinness World Record a officiellement confirmé qu’il s’agissait du but le plus long jamais enregistré à 105 mètres (96,01 mètres).

Ne soyez pas surpris de voir Ronaldo demander à Dean Henderson ou David De Gea s’il commence à tirer des buts cette saison !

La plupart des buts par un gardien de but

Même Ronaldo sait qu’il n’égalera jamais une légende comme Rogerio Ceni.

Vous ne vous souvenez peut-être pas des clubs pour lesquels il a joué (c’est facile, c’est Sao Paulo), mais vous saurez pourquoi il est célèbre : les buts.

Le gardien de but a mis fin à sa carrière en 2015 et plutôt que de compter le nombre de draps propres qu’il a gardés, il restera dans l’histoire comme le gardien de but le plus prolifique de tous les temps.

En 1238 apparitions, il a inscrit 132 buts dont 61 sur coups francs, 70 sur penalty et un sur penalty.

Bonne chance à Ronaldo s’il aspire à changer de poste et à marquer autant de buts !

.

Ceni est une légende au Brésil pour ses 131 buts marqués

Plus de buts pour un club

Le débat Messi-Ronaldo sera celui qui vivra pour les âges alors que les fans se disputeront pour savoir qui est le meilleur? C’est quelque chose sur lequel on ne s’entendra jamais.

Cependant, une chose que nous savons avec certitude, c’est que Messi est un meilleur buteur pour un club.

Ayant été dans un club pendant toute sa carrière professionnelle jusqu’à la fenêtre de transfert de l’été 2021, date à laquelle il n’avait pas le choix de partir pour le PSG en raison des problèmes financiers de Barcelone, Messi a enregistré des chiffres incroyables pour son ancienne équipe.

En 778 matchs, il a marqué 672 buts incroyables. Alors que Ronaldo, qui a joué la plus grande partie de sa carrière au Real Madrid, a marqué 450 buts en 438 matchs, ce que certains diront mieux de toute façon.

.

Dans ce match particulier, Messi a marqué quatre fois contre Arsenal

La plus longue touche

Quand on y pense, Rory Delap est peut-être la première chose qui vient à l’esprit.

Cela, cependant, est incorrect car cet exploit incroyable appartient à Michael Lewis alias Mikedoesflips sur Instagram, qui a produit un lancer qui a atteint 196,3 pieds (59,8 mètres).

Pour tous les talents de Ronaldo, il est presque certain qu’il ne produira jamais un lancer aussi fort, au moins il ne se ridiculisera pas comme Milad Mohammadi l’a fait lors de la Coupe du monde 2018.

La plupart des hot-dogs se sont moqués d’un seul coup

Alors que Ronaldo peut battre certains de ces records, c’est quelque chose sur lequel vous pouvez parier votre maison qu’il ne le fera pas.

Il est clair que l’âge n’est pas un obstacle pour l’attaquant emblématique qui, malgré ses 36 ans, ressemble toujours à un joueur dans la mi-vingtaine.

GETTY

Tu penses que ce type mange des hot-dogs ?

Son incroyable forme physique et son régime alimentaire lui ont permis de concourir au plus haut niveau, mais cela signifie que jusqu’au jour de sa retraite, ce qui semble loin, il ne se rapprochera pas du record de Joey Chestnut en matière de consommation de hot-dogs.

Lors du concours de mangeurs de hot-dogs 2021, Chestnut – classé n°1 par la Major League Eating – s’est moqué de 76 hot-dogs en seulement 10 minutes, ce qui lui a valu le titre de champion.

Rien de tout cela n’aura d’importance pour Ronaldo, qui visera sans aucun doute à établir plus de records à Old Trafford.

Il est actuellement sur 118 buts et peut commencer à chasser les 253 de Wayne Rooney à partir de Newcastle le samedi 11 septembre.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.