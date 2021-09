Cristiano Ronaldo est le héros de Manchester United contre Villareal… et le GOAT incontesté – Man United News And Transfer News

L’incroyable vainqueur de dernière minute de Cristiano Ronaldo pour Manchester United contre Villareal a vu Old Trafford exploser dans une cacophonie de bruit. S’il avait un toit, il aurait été soufflé.

Man United était à nouveau le Moments FC, mais peu importe quand les moments sont ce genre de volée d’Alex Telles et un vainqueur de Ronaldo avec le dernier coup de pied du match? Je veux dire, nous nous en soucions tous, nous voulons que United domine avec un sentiment de contrôle, mais ces moments, ces moments magiques, créent des souvenirs et vous donnent la chair de poule. Ne les souhaite jamais en tant que fan de football, ils sont irremplaçables

CRISTIANO RONALDO GAGNE TARD POUR MAN UTD ! Écoutez ce rugissement d’Old Trafford Les gros joueurs livrent dans les grands moments.#UCL pic.twitter.com/7rcbEJzUQt – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 septembre 2021

Il y a tellement de frustration autour de United en ce moment. La base de fans est une Viennetta – des parties sombres et des parties plus lumineuses sont toutes enroulées dans un tourbillon en constante évolution. Ce soir, la lumière a brillé.

Les fans sont restés longtemps après le coup de sifflet final en chantant une chanson. pic.twitter.com/gcJO7O7rfl – Andy Mitten (@AndyMitten) 29 septembre 2021

Personne ne contestera que la performance de United était complète. Loin de là. United manquait de contrôle, a fait preuve d’une mauvaise discipline défensive majeure à la fois dans la prise de décision et dans la forme, mais cela n’avait pas d’importance. Nous avons gagné. Lorsque nos dos étaient contre le mur, nous nous sommes de nouveau montrés à la hauteur.

C’est à la fois la partie la plus excitante et la plus frustrante de regarder United de Solskjaer. Lorsque nous perdons 1-0, nous ne sommes vraiment plus hors de jeu, mais en même temps, pourquoi devons-nous attendre d’être menés 1-0 avant de commencer à jouer ? C’est un paradoxe qui jusqu’à ce que Solskjaer se résolve, les ombres continueront de planer sur lui en tant que manager de United.

“C’est pourquoi je suis revenu, ce club me manquait beaucoup.” “J’ai écrit l’histoire dans ce club et je veux le refaire.” Cristiano Ronaldo a remercié les fans de Man Utd pour leur rôle dans le déclenchement d’un autre retour mémorable 👏 @msmith850 pic.twitter.com/1hnIEWDkHa – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 septembre 2021

Mais, nous avons Ronaldo. A 36 ans, passé, fini, dépoussiéré, autant prendre sa retraite, Cristiano Ronaldo inscrivant un vainqueur de la Ligue des champions à la 95e minute devant le Stretford End qui fait le plein d’une soirée européenne pour la première fois depuis 18 mois. Essaie de me dire que ce n’est pas un moment que tu as absolument adoré.

Ronaldo est le plus grand de tous les temps et maintenant que 2016/17 David de Gea est de retour dans les affaires, cela nous aide sans fin. Des moments à l’avant, des moments à l’arrière. Ce que nous devons voir à partir de maintenant, c’est que United utilise cet élan pour aider à changer vraiment la direction vers où nous voulons être et cet objectif de Ronaldo pourrait s’avérer extrêmement important au cours de notre direction. Du moins, j’espère que ce sera le cas.