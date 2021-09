Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de Manchester United sur FIFA 22, mais la cote de Mason Greenwood remise en question en tant que jeune attaquant inférieur à Fred, tandis que Bruno Fernandes n’est pas dans la liste des 22 premiers et Kevin De Bruyne abasourdi par le rythme de Kyle Walker

in

Les dernières notes de la FIFA font toujours sensation parmi les fans de football et la plus grande consternation vient peut-être d’arriver lorsque les supporters de Manchester United découvrent que Mason Greenwood est moins bien noté que Fred.

EA Sports a publié les notes des 22 meilleurs joueurs et, comme toujours, cela a laissé de nombreux supporters perplexes.

Les 22 joueurs les mieux notés de FIFA 22 ont été publiés lundi

Pour commencer, les supporters de United auront été extrêmement déçus de voir Cristiano Ronaldo classé troisième et deuxième, sans même être le meilleur joueur de Premier League.

Maintenant, ils seront encore plus déçus après que l’Ultimate Team de la FIFA ait révélé l’ensemble du classement de l’équipe.

Bruno Fernandes a reçu un coup de pouce de +1 de sa carte l’année précédente, mais ses fans seront toujours déçus qu’il ne soit pas plus élevé compte tenu de la saison qu’il a eue et du fait qu’il était dans l’équipe de l’année d’EA Sports et l’équipe de Premier League. de la saison.

Cela étant dit, la plus grande déception sera le score de Greenwood, surtout compte tenu du début de saison qu’il a eu.

.

Greenwood a commencé la saison en feu mais EA Sports ne pense pas qu’il soit mieux noté que Fred

Semblable à Fernandes, il a reçu un +1 de FIFA 21, mais par rapport à Fred que de nombreux supporters de Manchester United ne notent pas, il a deux notes de moins que le Brésilien.

Le joueur de 19 ans recevra une carte de 78 au début du match tandis que son coéquipier brésilien recevra une carte de 81.

La décision n’est pas passée inaperçue auprès de certains supporters sur Twitter.

“Le fait que Greenwood ait 78 ans est criminel”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a qualifié le jeu de “blague”.

Greenwood mérite une meilleure note que celle-ci, pensent certains fans

Il a bien commencé la nouvelle saison et cela ne se reflète pas dans le jeu

Cependant, leur surprise n’est rien comparée à Kevin De Bruyne et Phil Foden lorsqu’ils ont été amenés à penser que le rythme de Kyle Walker était de 78.

“C’est la personne la plus rapide au monde”, a déclaré De Bruyne en riant.

Foden, quant à lui, était tellement choqué qu’il a presque quitté la pièce.

Greenwood a récemment marqué contre les Wolves dans une victoire acharnée 1-0 pour les Red Devils et c’était son troisième en autant de matches. Malgré la forme qu’il a montrée, EA Sports pense que sa note ne justifie rien d’autre que celle de Fred.

Alors que Greenwood doit être déçu, il espère rapidement mettre ça derrière lui et montrer à EA pourquoi il mérite une carte mieux notée.

Il cherchera à montrer ses talents lors du premier match de la phase de groupes de Manchester United de la Ligue des champions contre les Young Boys en Suisse, un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT 2.