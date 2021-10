Paul Pogba a laissé entendre qu’il pourrait rester à Manchester United en insistant sur le fait qu’il « adore » jouer avec Cristiano Ronaldo « spécial ».

Ronaldo s’est une fois de plus avéré être le héros des Red Devils alors qu’il soulageait la pression sur Ole Gunnar Solskjaer, sous le feu des projecteurs, en remportant la victoire 3-2 contre l’Atalanta.

Pogba aime jouer à Man United avec Ronaldo

La paire est sans doute les deux plus grands noms du club

L’équipe de Serie A était sur le point d’infliger une cinquième défaite en huit matches lorsque Mario Pasalic et Merih Demiral ont profité d’une mauvaise défense de United, certains des fidèles d’Old Trafford huant leurs joueurs à la mi-temps.

Mais l’équipe de Solskjaer a fait preuve d’esprit et de camaraderie en revenant et en marquant trois buts en deuxième période, Marcus Rashford et Harry Maguire marquant avant que Ronaldo ne rentre à la maison en vainqueur tardif.

Le contrat de Pogba expire à l’été 2022 et il est donc autorisé à signer un accord de pré-contrat avec un club étranger à partir de janvier.

Mais l’international français a laissé un grand indice sur son avenir alors qu’il devenait lyrique à propos de Ronaldo après sa victoire.

Jouer avec Ronaldo est sûrement un rêve pour chaque joueur

Interrogé sur son futur Pogba, cité par Fabrizio Romano, a déclaré: « J’aime jouer à Manchester United.

« Alors Cristiano est spécial – c’est l’un des meilleurs au monde, j’adore jouer avec lui. »

Le mois dernier, . a rapporté que l’arrivée de Ronaldo avait plu à Pogba et qu’il y avait une « vraie chance » que le vainqueur de la Coupe du monde puisse prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’à la fin de la campagne 2021/22.

Le joueur de 28 ans a commencé la nouvelle saison sous une forme étincelante avec sept passes décisives en quatre matchs de Premier League.

Mais ils se sont taris lors des derniers matches en raison de la baisse de forme de United, avec un seul point accumulé lors de leurs trois dernières sorties en championnat.

