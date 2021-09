Cristiano Ronaldo est un “animal” qui a été façonné par Roy Keane et d’autres dirigeants de Manchester United lors du premier sort d’Old Trafford, a déclaré l’ancien entraîneur René Meulensteen

in

Cristiano Ronaldo a été façonné par Roy Keane et Rio Ferdinand pour devenir le joueur de classe mondiale qui a élevé Manchester United à son retour au club.

C’est le point de vue de l’ancien directeur adjoint de United, Rene Meulensteen, qui a vu l’adolescent se transformer en une superstar lors de son premier passage à Old Trafford, et l’a maintenant vu continuer à livrer 12 ans plus tard.

.

Keane et les autres dirigeants de Manchester United ont aidé Ronaldo à devenir la star de classe mondiale qu’il est aujourd’hui

Arrivé du Sporting Lisbonne à l’été 2003, le joueur alors âgé de 18 ans a pris le temps de s’installer et de s’adapter au physique de la Premier League.

Pourtant, en quatre ans, il était vainqueur de la Premier League, joueur de l’année PFA, jeune joueur de l’année, joueur de l’année des écrivains de football et joueur de l’année des fans.

Fini le gamin maigre et débraillé avec plus de sauts que Fred Astaire, à la place se tenait une machine à marquer des buts maigre et méchante.

Il a certainement été à la hauteur de son nom et de sa réputation avec deux buts lors de ses deuxièmes débuts avec les Red Devils samedi, alors qu’il menait United à une victoire 4-1 sur Newcastle.

Et Meulensteen a déclaré à talkSPORT que Ronaldo avait été façonné dans l’avant-garde clinique que les fans aiment et reconnaissent aujourd’hui grâce à ses coéquipiers seniors de l’ère Sir Alex Ferguson, avec un amour dur aussi.

.

À 18 ans, Ronaldo pourrait être un prodige

.

Aujourd’hui âgé de 36 ans, il n’y a pas un seul tendon dans son corps qui n’ait été conditionné pour faire de lui une machine à marquer des buts et à gagner des matchs.

Meulensteen a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Évidemment, nous avions une équipe très, très talentueuse à l’époque et beaucoup de joueurs de qualité, de classe mondiale et beaucoup d’expérience.

« Ne vous méprenez pas, il avait une haute opinion de lui-même dès qu’il a franchi la porte !

«Mais, ces joueurs comme Roy Keane qui était là au début et Giggs, Scholes, Gary Neville et Ferdinand l’ont tous énormément aidé.

«Ils ont continué à l’entraîner d’être un joueur qui avait beaucoup de talent, mais est devenu de plus en plus fonctionnel.

“[They said] « Cristiano, il s’agit de nous aider à gagner des matchs. »

.

Muelensteen a assisté à la naissance d’une superstar lorsqu’il a travaillé avec Ronaldo il y a 12 ans

.

Ronaldo a marqué deux fois lors de ses deuxièmes débuts à Old Trafford contre Newcastle

L’état d’esprit d’élite de Ronaldo est ce qui l’a aidé à atteindre puis à rester au plus haut niveau depuis cette saison 2006/07 chargée de trophées, lorsqu’il est revenu de la Coupe du monde en Allemagne avec le Portugal.

Les sorts au Real Madrid et à la Juventus ont annoncé de nombreux trophées personnels et collectifs, avec ses statistiques incroyables défiant les lois de la physique et du vieillissement.

Lee Grant a déclaré dimanche à talkSPORT que l’équipe de United était réticente à s’offrir son repas traditionnel de «triche» vendredi avant le match contre Newcastle – un match dominé par Ronaldo et son doublé lors de ses deuxièmes débuts.

Et Meulensteen insiste sur le fait que le dynamisme et la détermination distinguent le joueur de 36 ans depuis son arrivée à Carrington il y a près de 20 ans.

.

L’équipe de United est captivée par Ronaldo depuis son retour

« Il est tellement déterminé, tellement engagé », a-t-il ajouté.

“Tout ce que quelqu’un lui a jeté, pas seulement moi mais Carlos Queiroz, Mike Clegg de la force et du conditionnement et Tony Strudwick et Sir Alex Ferguson, il a tout pris comme une éponge.

« Il savait tout à ajouter pour qu’il devienne le meilleur joueur du monde, et plus important encore, pour Manchester United.

“Il prendrait cela en compte et maintenant il est un footballeur professionnel établi qui a remporté beaucoup de choses pour le club, pour le pays et des trophées personnels.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.