Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes continuent d’établir des records en Ligue des champions – Man United News And Transfer News

Manchester United a réalisé une performance professionnelle et a décroché trois points en Espagne ce soir contre Villarreal avec deux joueurs poursuivant un record de 100% dans la compétition de cette saison.

Statman Dave note que Bruno Fernandes a assisté à toutes ses apparitions en Ligue des champions cette saison, tandis que Cristiano Ronaldo a marqué dans toutes les siennes.

🇵🇹 Bruno Fernandes a assisté à toutes ses apparitions à l’#UCL cette saison 🇵🇹 Cristiano Ronaldo a marqué dans toutes ses apparitions à l’#UCL cette saison pic.twitter.com/JQDNtrAGwK – Statman Dave (@StatmanDave) 23 novembre 2021

Ce n’est pas une mauvaise paire de statistiques de la part de deux joueurs qui, selon certains, ne s’harmonisent pas bien à United.

Ronaldo a commencé le match sur l’aile gauche, échangeant avec Anthony Martial en difficulté dans le rôle d’avant-centre.

Son but était le quatrième de suite qu’il avait marqué pour United dans la compétition, une statistique démontrant la confiance de l’équipe dans sa finition cette saison.

4 – Cristiano Ronaldo a maintenant marqué chacun des quatre derniers buts de Manchester United en UEFA Champions League, le premier joueur à marquer quatre buts consécutifs pour le club dans la compétition depuis Wayne Rooney en mars 2010. Reliant. pic.twitter.com/lrbuw50ZOx – OptaJoe (@OptaJoe) 23 novembre 2021

Fernandes s’est reposé de la formation de départ, remplaçant Donny van de Beek à la 63e minute.

Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour faire sa marque, fournissant un certain nombre de passes clés, dont la passe décisive de Jadon Sancho dans les dernières minutes.

Le joueur de 27 ans s’est créé plus d’occasions [18] et enregistré plus de passes décisives [5] que tout autre joueur de la compétition ce trimestre.

Bruno Fernandes s’est créé plus d’occasions [18] et enregistré plus de passes décisives [5] que tout autre joueur de l’#UCL cette saison. N’avait même pas besoin de commencer à maintenir son dossier. pic.twitter.com/cqGllx1isV – Statman Dave (@StatmanDave) 23 novembre 2021

Il y avait des taches bancales dans le jeu qui nécessitaient une autre masterclass en gardien de but de David de Gea pour maintenir le niveau des scores.

Mais cela semblait finalement confortable pour les hommes de Carrick, la confiance revenant de façon palpable en eux une fois le premier but inscrit.

Cette victoire signifie que les Diables rouges se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition avec un match à jouer.