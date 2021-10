Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes ont aidé Ole Gunnar Solskjaer à sauver son emploi – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, et ses deux stars clés, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, ont joué un rôle déterminant dans l’énorme victoire de retour contre l’Atalanta.

Le travail du légendaire Norvégien semblait être en jeu lorsqu’il a trouvé son équipe 2-0 à la mi-temps, mais il a maintenant été révélé ce qui s’est passé à la pause pour aider l’équipe à prendre vie en seconde période.

Selon The Sun, Ronaldo a donné à ses coéquipiers le traitement au sèche-cheveux, avec une source disant: «Cristiano s’est adressé à toute l’équipe et leur a dit que la performance était inacceptable.

« Il a demandé s’ils n’avaient pas honte et a dit que ce n’était pas ainsi que Manchester United se comportait devant ses propres fans.

« Il leur a dit qu’ils devaient gagner le match et, s’ils ne le faisaient pas, ils pourraient ne pas se qualifier pour la prochaine étape de la Ligue des champions. »

Solskjaer aurait ensuite calmé son vestiaire, insistant sur le fait qu’ils pouvaient renverser la vapeur s’ils jouaient comme une équipe et marquaient le premier but.

Bruno aurait demandé à son manager de changer un peu de tactique et de lui permettre de descendre plus profondément pour être plus impliqué dans le jeu.

La demande du magicien portugais est quelque chose que les fans ont appelé à plusieurs reprises dans le passé.

Le désir de Bruno d’obtenir des buts et des passes décisives le pousse souvent à effectuer des courses sur tout le terrain et derrière la défense adverse.

Le problème est que sa tendance à courir trop ou même à dépasser son propre attaquant signifie qu’il laisse ses milieux de terrain sans options pour passer.

Bruno finit par jouer davantage comme un attaquant de l’ombre alors que ses coéquipiers ont plutôt besoin de lui comme meneur de jeu, surtout quand c’est Fred et Scott McTominay derrière lui.

Ce petit ajustement au jeu de l’ancien joueur du Sporting Lisbonne pourrait l’aider davantage, lui et son équipe, s’il le faisait plus souvent.