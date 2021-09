Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, un couple présent et futur

20/09/2021

Le à 21:19 CEST

On dit que les grands footballeurs se comprennent toujours et c’est ce qui se passe entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes. Les deux joueurs ont débuté le parcours à un niveau élevé et leur qualité dans les derniers mètres est l’une des nouvelles les plus marquantes de Manchester United en ce début de saison. Un Bruno Fernandes qui dirigeait déjà l’équipe et qui avec l’arrivée de Cristiano a trouvé un excellent partenaire pour que les hommes de Solskjaer fassent un pas en avant dans la réalisation de leurs objectifs.

L’attaquant et le milieu de terrain se sont déjà connectés dans l’équipe nationale portugaise et font maintenant de même en Angleterre. Lors de leur deuxième match ensemble, en Ligue des champions contre les Young Boys, Cristiano a marqué après une passe décisive avec l’extérieur de Bruno Fernandes.. Et le week-end dernier, au cours duquel s’est jouée la cinquième journée du Premier ministre, Bruno est revenu assister à son ‘CR7’ pour ouvrir le match contre West Ham.

Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes s’entendent très bien en ce début de saison

| .

Les chiffres ne laissent aucun doute sur la compétitivité des deux sur le terrain depuis leur première rencontre : c’était contre Newcastle, quand ‘El Bicho’ a marqué un doublé et Fernandes a signé un but de l’extérieur de la surface. Au total, jusqu’à présent cette saison le milieu de terrain a quatre buts et une passe décisive en cinq matchs, tandis que Cristiano a également marqué quatre buts en cinq matchs joués. Les deux sont en tête du classement des buteurs de Manchester United.

Loin de cette rivalité pour voir qui dirige l’équipe, pour l’instant ils ont montré qu’ils se cherchent et se comprennent sur le terrain. Avec la qualité et le physique comme drapeau et alliant la vision du jeu de l’un et la finition dévastatrice de l’autre, Manchester United a trouvé un match parfait à partir duquel l’équipe fait un nouveau bond de classe et de caractère dans les derniers mètres.