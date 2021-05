Cristiano Ronaldo et Dybala, buteurs du centenaire avec la Juventus

13/05/2021 à 19:35 CEST

Joueurs de la Juventus, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo, ont atteint le 100 buts avec le maillot du club turinois après avoir vu la porte contre Sassuolo. Le Portugais a marqué le deuxième au bord de la pause et l’Argentin a donné à l’équipe la tranquillité d’esprit après l’heure de jeu.

🔥💎 @Cristiano et @PauDybala_JR ont converti leur numéro de but 💯 en ⚪️⚫️! # CR100 # JOYA100 pic.twitter.com/FCai5Z51R7 – JuventusFC (@juventusfces) 12 mai 2021

L’ex du Real Madrid, plus marqué que jamais et avec un avenir incertain, il est devenu un centenaire en 131 apparitions avec l’équipe dirigée par Andrea Pirlo. Le meilleur buteur de l’histoire du football a marqué un total de 776 buts entre le Sporting (5), Manchester United (118), le Real Madrid (450), la Juventus (100) et le Portugal (103).

Quant à l’Argentin, ses 100 buts sont venus après 252 matchs avec la bianconera élastique. Le premier de Palerme, 29 fois international avec l’équipe nationale, il a totalisé 131 buts inscrits au cours de sa carrière: 100 avec la Juventus, 21 avec Palerme, huit avec l’AC Córdoba et deux avec l’Argentine.

Dybala a marqué 70 buts dans la surface, 11 sur coup franc et 19 sur penalty maximum, tandis que Cristiano Ronaldo 93 à l’intérieur de la surface, 29 de la peine maximale et 61 avec sa jambe droite. L’une des curiosités dans le cas du Portugais est sa fiabilité dans le jeu aérien: 18 des 100 buts marqués l’ont été avec la tête.

Référents offensifs d’une Juventus vulnérable

Dybala et Cristiano Ronaldo sont deux des acteurs les plus importants du projet d’Andrea Pirlo. L’Argentin, gravement blessé au genou et absent pendant près de trois mois, est apparu dans jusqu’à 24 matchs cette saison, pour le 42 de la star portugaise. Ensemble, ils ont marqué 32 buts en Serie A, ce qui signifie près de la moitié de l’équipe totale (70).

La saison de la Juventus, cependant, est difficile. En l’absence de deux jours pour l’issue de Calcio, Les hommes d’Andrea Pirlo ne dépendent pas d’eux-mêmes pour terminer parmi les quatre premiers et leur participation à la prochaine Ligue des champions est mise en doute.