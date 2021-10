Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani brillent alors que Man United bat Tottenham Hotspur – Man United News And Transfer News

La victoire éclatante de Manchester United 3-0 contre les Spurs au Tottenham Hotspur Stadium ce soir était aussi inattendue qu’impressionnante.

Le poste du manager Ole Gunnar Solskjaer étant apparemment en jeu, une bataille difficile était attendue, mais la ligne d’attaquant de United, âgée de 70 ans, a fait tourner les cercles autour de ses homologues juniors.

Les statisticiens du football Opta Joe soulignent que: « Cristiano Ronaldo met en place Edinson Cavani est la première fois que deux joueurs âgés de 34 ans et plus se combinent pour un but en Premier League pour Man Utd depuis que Paul Scholes a aidé Ryan Giggs contre Newcastle en août 2010. Pieds. »

À 36 ans, Ronaldo continue d’établir des records pour United individuellement.

Le même point de vente a tweeté :

« A 36 ans et 267 jours, Cristiano Ronaldo de Man Utd est le joueur le plus âgé à avoir marqué et aidé un but dans un match de Premier League depuis Didier Drogba en décembre 2014 – qui avait également 36 ans 267 jours et l’a également fait contre les Spurs. Sinistre.’

De nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer le succès des « anciens » :

‘Un front 2 de 70 ans entre eux pour @ManUtd montrant comment c’est fait. Qui a dit que vous ne gagneriez rien avec les vieux brouillards ?

« L’expérience compte toujours. »

« Âge combiné de 70 ans ! Pas fini, mais éternel.’

Ce ne serait pas une surprise de voir la même formation 3-5-2 avec la même paire à l’avant pour les Red Devils contre l’Atalanta mardi et peut-être contre Manchester City samedi. Cela ressemblait à une formidable combinaison.

C’était, tout simplement, une masterclass de la paire expérimentée.