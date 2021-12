Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez révèlent le sexe des bébés qu’ils attendent

Le couple a posté une tendre vidéo de leurs quatre enfants, qui a révélé l’information sur l’arrivée de leurs petits frères, qui naîtront dans les prochains mois.

Sur les images, vous pouvez voir Cristiano Ronaldo Jr. et Mateo éclater un ballon noir contenant des morceaux de papier bleu clair. « C’est un garçon », ont-ils dit. Alana et Eva María ont fait de même et elles ont reçu des petits papiers roses.

« Là où la vie commence et où l’amour ne se termine jamais », ont écrit Cristiano et Georgina sur le réseau social qui compte tous deux des millions de followers.