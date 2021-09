Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aiment la Ligue des champions et les attaquants de Man United et du Paris Saint-Germain ne sont pas encore prêts pour qu’Erling Haaland et Kylian Mbappe prennent le relais

in

Alors qu’il y a beaucoup de fanfare sur Erling Haaland et Kylian Mbappe prenant le dessus au sommet du match, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont loin d’avoir fini.

Les deux avec de nouvelles équipes (enfin à moitié nouvelles dans le cas de Ronaldo), la paire revient sur la plus grande scène mondiale du sport de club cette semaine, rafraîchie et prête à essayer d’ajouter à ses décomptes en Coupe d’Europe.

Messi et Ronaldo sont de retour pour affronter à nouveau l’Europe, tous deux avec des équipes différentes

Alors que Messi mène Ronaldo six à cinq dans les titres du Ballon d’Or, Ronaldo a l’avantage dans les victoires en Ligue des champions, avec cinq contre quatre pour son rival, mais l’Argentin a sa meilleure chance depuis des années d’augmenter son total.

Rejoignant Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Gini Wijnaldum au PSG, Messi a sans doute fait partie de la fenêtre de transfert la plus blockbuster de l’histoire du jeu après avoir quitté Barcelone.

Les Parisiens sont désormais favoris pour remporter la compétition cette saison, mais vous seriez fou d’exclure que Manchester United ait son mot à dire, maintenant Ronaldo a rejoint la Juventus.

Il n’est de retour que depuis 90 minutes, mais deux buts lors d’un match gagnant contre Newcastle ce week-end ont donné cette ambiance de “pièce manquante du puzzle”.

Ronaldo sera plus déterminé que jamais à faire la différence dans un groupe gagnable en commençant par un affrontement contre les Young Boys qui sera diffusé en direct sur talkSPORT 2 mardi.

Le retour de Ronaldo à United n’aurait pas pu mieux se passer

Pendant des années, les deux hommes se sont affrontés au niveau national et sur le front européen lorsque Ronaldo a rejoint le Real Madrid.

Ils se sont séparés en 2018 lorsque Ronaldo a quitté l’Espagne pour l’Italie, mais ils ont toujours dominé la meilleure compétition européenne. talkSPORT.com revient sur la façon dont ils l’ont fait…

Comment ça a commencé

Les débuts de Ronaldo en Ligue des champions ont eu lieu en 2003 avec Man United contre Stuttgart, ayant déjà participé à un match de qualification un an plus tôt avec le Sporting Lisbonne.

L’équipe de Sir Alex Ferguson a perdu le match de la phase de groupes 2-1 contre les dessus de table de Bundesliga de Felix Magath, mais Ronaldo a remporté un penalty, offrant le meilleur moment du match pour son équipe.

Ronaldo a impressionné à ses débuts en remportant un penalty contre Stuttgart

Pendant ce temps, un Messi aux cheveux longs a fait ses débuts en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk en 2004 dans le numéro 30 qu’il porte maintenant au PSG.

Cependant, la soirée était loin de la sienne, l’attaquant du Shakhtar Julius Aghahowa faisant facilement la une des journaux avec un doublé lors d’une victoire 2-0 pour les Ukrainiens.

L’ancien attaquant de Wigan Aghahowa a volé la vedette lors des débuts de Messi

Premier but

Ronaldo est peut-être le meilleur buteur de la compétition avec 134 buts gargantuesques, mais vous serez surpris d’apprendre qu’il était un démarreur lent, prenant 27 matchs et quatre ans avant de trouver le but dans le plus haut niveau européen.

La légende du Real Madrid a finalement réussi à marquer lors de la célèbre défaite 7-1 de United en quart de finale contre Rome en 2007 et était aussi soulagé qu’il ne l’avait jamais été.

Cependant, le bouchon était sorti de la bouteille, et un second suivit bientôt dans le même match.

Le record incroyable de Ronaldo de 134 buts en Ligue des champions est encore plus incroyable si l’on considère qu’il n’a pas marqué depuis quatre ans

Messi n’a pas mis aussi longtemps à trouver le filet, et l’a fait de l’une des seules manières possibles.

Lors d’une déroute 5-0 du Panathinaikos en 2005, le jeune Argentin débraillé a profité d’une défense embarrassante avant de frapper un ballon lâche sur le gardien, qu’il a ensuite récupéré et tapé dans le filet.

C’était le premier des 120 de la compétition.

Messi célèbre son premier but en Ligue des champions

Les victoires

RONALDO

2008 : Manchester United

2014 : Real Madrid

2016 : Real Madrid

2017 : Real Madrid

2018 : Real Madrid

MESSI

2006 : Barcelone

2009 : Barcelone

2011 : Barcelone

2015 : Barcelone

Tête à tête

Ronaldo et Messi se sont rencontrés pour la première fois en Europe lors de la victoire de United en 2008, avec un seul but de Paul Scholes séparant les deux équipes lors d’une intense demi-finale.

Et leur prochain affrontement aurait lieu lors du dernier match de Ronaldo pour les Diables rouges jusqu’au retour de cette année, avec la tête emblématique de Messi lors de la finale de 2009 scellant le titre pour le Barca au Stadio Olimpico.

Messi a hanté Man United deux ans plus tard après avoir à nouveau affronté Ronaldo

Ils ont dû attendre 2011 avant de se retrouver, au plus fort de la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone, lorsque la haine de Jose Mourinho et Pep Guardiola l’un pour l’autre a débordé.

Messi a ensuite détruit la ligne de fond madrilène avec un but étonnant en demi-finale au Bernabeu, ce qui a permis à l’équipe de Guardiola de tripler dans les livres d’histoire.

Leur dernier match de rencontre en 2020 pendant le verrouillage, Ronaldo marquant deux fois sur place.

LE SCORE

Ronaldo gagne : deux

Messi gagne : deux

Tirages : deux

Buts de Ronaldo : deux

Buts de Messi : trois

Messi et Ronaldo se sont rencontrés pour la dernière fois pendant le verrouillage en 2020

