Cristiano Ronaldo et Lionel Messi passent des légendes alors qu’ils traquent le record de buts de Josef Bican

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi approchent peut-être de la fin de leur superbe carrière, mais pour l’instant, ils frappent toujours dans les buts.

L’attaquant de la Juventus, Ronaldo, a poursuivi sa course remarquable récemment en remportant un brillant tour du chapeau lors d’une victoire 3-1 contre Cagliari.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font partie des meilleurs buteurs de tous les temps

Il a porté la marque de carrière du joueur de 36 ans à 770, trois d’avance sur le total de buts marqués par Pelé lors de matchs OFFICIELS de 767.

Pelé a félicité Ronaldo pour cet exploit mais maintient toujours que son total réel est supérieur à 1200. De telles affirmations ont été largement contestées.

L’incroyable Ronaldo a gravi les échelons de tous les temps ces dernières années, mais lui, aux côtés de son grand rival Messi, reste derrière l’icône austro-tchèque Josef Bican.

Une chose est sûre, cependant, le duo de superstars qui joue encore aujourd’hui est parmi les meilleurs à l’avoir jamais fait.

Il leur reste encore quelques années avant de raccrocher et tous deux chercheront à grimper davantage dans cette liste.

Messi a dépassé l’icône allemande Gerd Muller en avril pour passer à la sixième place du classement de tous les temps, tandis que Ronaldo est maintenant deuxième après avoir dépassé le décompte de Romario.

Les deux devront continuer leur forme prolifique pendant un certain temps encore s’ils veulent surpasser Bican.

Josef Bican est le meilleur buteur de tous les temps 10. Tulio Maravilha

575 buts (nombre total de matchs inconnu) – 1988-2019

Un compagnon brésilien qui avait certainement l’œil pour le but.

Récemment à la retraite, Tulio a joué pour près de 40 clubs au cours de sa carrière.

9, Uwe Seeler

575+ buts (nombre total de matchs inconnu) – 1953-1978

Le grand allemand a été prolifique pour Hamburger mais a eu du mal à transformer ses buts en argenterie.

Il a marqué deux fois lors de sa seule et unique apparition pour l’Irlande Cork Celtic en 1978.

8. Ferenc Deak

576+ buts (nombre total de matchs inconnu) – 1940-1957

L’un des meilleurs de la Hongrie à son apogée et une légende dans son pays d’origine sinon autant ailleurs dans le monde.

Incroyablement, Deak a marqué plus de trois buts par match au cours de sa carrière au Szentlorinci AC.

La légende de Barcelone et de l’Argentine Lionel Messi célèbre un autre but 7. Gerd Muller

734 buts en 793 matchs – 1962-1981

Le but le plus important de l’attaquant était le vainqueur de la finale de la Coupe du monde 1974 alors que l’Allemagne battait les Pays-Bas 2-1 à Munich.

Muller est également le meilleur buteur du Bayern Munich et compte bien plus du double du deuxième meilleur.

6. Lionel Messi



736 buts en 913 matchs – 2003-aujourd’hui

Véritable légende d’un club, Messi a remporté d’innombrables récompenses pour accompagner ses objectifs à Barcelone.

L’Argentin a encore quelques années pour ajouter à son décompte remarquable.

5. Ferenc Puskas

Plus de 746 buts en 754 matchs et plus – 1943-1966

Autre icône hongroise, Puskas prête désormais son nom au prix du plus bel objectif de chaque année.

Il s’est fait un nom à Budapest avant de cimenter sa légende au Real Madrid.

Ray Parlour interviewe Pele et c’est HILARIEUSEMENT AWKWARD 4. Pele

Plus de 767 buts en 831 matchs – 1957-1977

L’un des plus grands de tous les temps et trois fois vainqueur de la Coupe du monde.

Pelé a marqué près d’un but par match lors de ses 656 matchs de compétition pour Santos, bien qu’il prétende avoir marqué plus de 1000 fois au cours de sa carrière.

Cependant, il est largement admis que des centaines de ces buts sont survenus lors de tournées ou de matchs amicaux.

Pelé insiste sur le fait qu’il a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo.

3. Romario

772 buts 994 matchs – 1985-2007

Romario a mené le Brésil à la gloire de la Coupe du monde en 1994, marquant cinq buts dans le tournoi.

Il a connu une brillante carrière dans plusieurs grands clubs du monde.

.

Cristiano Ronaldo tire toujours dans les buts 2. Cristiano Ronaldo

773 buts en 1062 matchs – 2001-aujourd’hui

Un grand moderne pour Manchester United, le Real Madrid et maintenant la Juventus.

«CR7» a tout gagné dans le match et est toujours aussi performant aujourd’hui.

Pourrait-il dépasser Bican avant d’avoir fini?

1. Josef Bican

Plus de 805 buts en plus de 530 matchs – 1931-1956

Marquant 395 en 217 matchs pour le Slavia Prague, Bican revendique l’honneur en tant que meilleur buteur de football de tous les temps.

On dit qu’il a marqué près de 1500 buts au total pendant ses jours de jeu.