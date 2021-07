Cristiano Ronaldo et Patrik Schick devant, mais les stars anglaises Harry Kane et Raheem Sterling viseront le premier prix

La course du Soulier d’Or de l’Euro 2020 s’accélère alors que nous atteignons le point culminant du tournoi phare de cet été.

Le Français Antoine Griezmann a remporté le prix du meilleur buteur de l’Euro 2016, tandis que le capitaine anglais Harry Kane a remporté le gong lors de la Coupe du monde 2018.

Le duo anglais Kane et Sterling viseront tous les deux le Soulier d’or de l’Euro 2020

Aujourd’hui, les meilleurs tireurs d’Europe s’affrontent à nouveau dans l’Euro.

Nous avons maintenant atteint les demi-finales de la compétition avec l’Italie face à l’Espagne mardi et l’Angleterre face au Danemark un jour plus tard.

La finale du Championnat d’Europe aura ensuite lieu dimanche à Wembley.

Cela signifie que les joueurs dans le mélange pour le Soulier d’Or n’ont plus longtemps à ajouter à leurs décomptes individuels.

Ce tournoi a connu tellement de rebondissements que les cinq meilleurs buteurs ont déjà été renvoyés chez eux.

Course du Soulier d’Or de l’Euro 2020

5 buts

Patrik Schick (République tchèque) Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 buts

Romelu Lukaku (Belgique) Karim Benzema (France) Emil Forsberg (Suède)

3 buts

Kasper Dolberg (Danemark) Harry Kane (Angleterre) Raheem Sterling (Angleterre) Georginio Wijnaldum (Pays-Bas) Robert Lewandowski (Pologne) Haris Seferovic (Suisse) Xherdan Shaqiri (Suisse)

Le Tchèque Patrik Schick et le Portugais Cristiano Ronaldo ouvrent la voie avec cinq buts mais ne pourront pas en rajouter.

Pendant ce temps, le Belge Romelu Lukaku, le Français Karim Benzema et l’as suédois Emil Forsberg sont de retour avec quatre buts mais sont également absents.

Cela signifie qu’ils pourraient encore être dépassés par les stars encore présentes, parmi lesquelles le duo anglais Harry Kane et Raheem Sterling, qui ont tous deux marqué trois buts jusqu’à présent cet été.

La star danoise Kasper Dolberg en a également empoché trois.

Ronaldo a marqué cinq buts à l’Euro 2020 mais est déjà sorti

De nombreux joueurs ont chacun marqué deux buts, dont les Italiens Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli, Matteo Pessina et Ciro Immobile, les Espagnols Alvaro Morata, Pablo Sarabia et Ferran Torres et les Danois Joakim Maehle et Yussef Poulsen.

Tous ces joueurs sont toujours dans le coup pour faire une accusation de retard et réclamer le prestigieux Soulier d’Or cet été.

L’attaquant de Tottenham Kane a connu un début de tournoi lent, n’ayant pas réussi à marquer en phase de groupes, mais a depuis retrouvé ses chaussures de tir.

Il insiste sur le fait que ses premières luttes n’ont jamais joué dans son esprit et qu’il cherchera à renvoyer l’Angleterre à la gloire.

Kane a porté son bilan à l’Euro 2020 à trois avec un doublé contre l’Ukraine

Il a marqué un brillant doublé lors de la défaite 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine en quart de finale et a déclaré: “J’ai toujours dit en tant qu’attaquant que le ballon tombait sur vous et parfois non, [against Ukraine] évidemment, il est tombé sur mon chemin.

« En obtenir un au début de la seconde mi-temps était important, j’ai failli réussir le triplé mais Hendo a quand même marqué depuis le corner.

«Cela fait partie d’être un attaquant. Vous devez être prêt pour la prochaine opportunité et je serai prêt pour mercredi.

