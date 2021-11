Cristiano Ronaldo et Raphael Varane pourraient être la clé des prochains plans de Manchester United avec Zinedine Zidane toujours sur leur radar pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer était aux anges lorsqu’il a obtenu les signatures des légendes du Real Madrid Cristiano Ronaldo et Raphael Varane au cours de l’été, mais elles pourraient finir par être la raison pour laquelle il perd son emploi.

C’est selon des rapports qui affirment que les chefs des Red Devils travaillent en coulisses pour offrir à leur ancien manager, Zinedine Zidane, la chance de prendre la relève à Old Trafford.

Varane et Ronaldo pourraient être suivis de Zidane à Old Trafford

Jusqu’à présent, la paire n’a pas réussi à se rapprocher du même niveau depuis sa réunion à Old Trafford

Le défenseur vainqueur de la Coupe du monde Varane a déménagé à Old Trafford pour 34 millions de livres sterling au cours de l’été, après 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho à travers la porte avant le retour à succès de Ronaldo.

Le trio de recrues haut de gamme devait faire basculer Manchester United dans une équipe gagnante du trophée après une période de jachère de trois ans, mais l’équipe de Solskjaer regarde plus loin que jamais.

Beaucoup ont été surpris de voir le Norvégien sous pression survivre à une défaite record de 5-0 à domicile contre Liverpool et, après un bref répit contre Tottenham et Atalanta, les choses ont été tout aussi douloureuses lors d’une défaite 2-0 contre Manchester City deux semaines plus tard. – avec les deux grosses défaites devant leurs propres fans à Old Trafford.

Malheureusement pour les fans de United à la recherche d’un nouveau manager, leur club a attendu trop longtemps le meilleur candidat de Premier League et de Serie A Antonio Conte, qui a été emmené par Tottenham.

Le manager de Leicester et ancien patron de Liverpool, Brendan Rodgers, est devenu le nouveau favori pour remplacer Solskjaer si la légende de United recevait la botte, bien qu’ils puissent avoir du mal à convaincre les Foxes de se séparer de leur entraîneur populaire.

Cela laisse le manager triple vainqueur de la Ligue des champions, Zinedine Zidane, le principal candidat au chômage pour occuper le poste, et deux de ses anciennes stars pourraient jouer un rôle important dans sa signature.

Zidane a fait ses preuves mais Man United représenterait un nouveau défi qu’il n’a pas connu en gestion

Ronaldo et Varane faisaient partie de l’équipe la plus dominante de la Ligue des champions

United aurait également sondé le Français s’ils décidaient de frapper Solskjaer, qui a un voyage effrayant à Stamford Bridge pour affronter les dessus de table Chelsea fin novembre.

Zidane, cependant, serait opposé à l’idée de reprendre une équipe à la mi-saison et préférerait attendre une nouvelle opportunité l’été prochain, alors qu’il a été affirmé dans le passé qu’il n’avait aucun intérêt à déménager en Angleterre.

Cela pourrait signifier que Ronaldo et Varane seraient essentiels pour persuader l’homme sous lequel ils ont remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions à Madrid, après avoir déjà parlé de l’icône du football.

Ronaldo serait consulté sur le prochain manager du club par leurs propriétaires, et a déjà parlé en termes élogieux de son ancien patron Zidane.

Zidane obtient un niveau de respect sans précédent de la part de ses joueurs en raison de son incroyable carrière de joueur

« La confiance dont un joueur a besoin ne vient pas seulement de lui-même mais aussi des joueurs autour de lui et de l’entraîneur », a déclaré Ronaldo.

« Vous devez vous sentir comme une partie importante du groupe et Zidane m’a fait me sentir spécial.

« Il m’a beaucoup aidé. J’avais déjà beaucoup de respect pour lui mais travailler avec lui m’a fait l’admirer davantage.

« C’est à cause de ce qu’il est en tant que personne, de sa façon de parler, de la façon dont il a dirigé l’équipe et de la façon dont il m’a traité. »

Varane était d’accord avec Ronaldo, expliquant : « Ma première réaction est que je me sens fier depuis dix ans.

Varane a remporté quatre Coupes d’Europe à Madrid, dont trois sous Zidane

« J’ai beaucoup appris à ses côtés.

« C’est un entraîneur qui a un côté humain. »

Si United doit abandonner Solskjaer, ils pourraient avoir du mal à convaincre Zidane, qui pourrait avoir deux opportunités très alléchantes à l’horizon.

Le joueur de 49 ans serait sans aucun doute le meilleur candidat pour reprendre l’équipe de France si Didier Deschamps se retirait après la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors qu’il pourrait faire le retour d’un autre héros dans l’ancien club de la Juventus qui lutte sous Max Allegri.