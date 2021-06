Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez montrent plus d’une façon de réussir

Cristiano est peut-être une superstar, mais Roberto impressionne aussi (Photo : Alex Nicodim/SIPA/Shutterstock)

Deux vieux garçons de Premier League sont mis à l’honneur dans un doublé documentaire qui a récemment frappé nos écrans à l’occasion du début de l’Euro.

L’un, Cristiano Ronaldo, est un sujet familier pour nos cinéastes sportifs ; l’autre, Roberto Martinez, moins.

Que le monde ait besoin d’une autre heure consacrée aux sublimes compétences de la meilleure exportation de Madère depuis la petite banane est discutable, mais cela dit, cela reste une belle vision de 60 minutes.

Cristiano Ronaldo, impossible à ignorer [BBC iPlayer] nous fait passer de modestes débuts à la célébrité.

De la machine à buts de neuf ans dans les bandes blanches et noires du Nacional à la machine à buts de 36 ans dans les bandes noires et blanches de la Juventus.



Roberto est connu pour son approche méthodique axée sur les données (Photo : EPA)

Avec les contributions de l’ancien coéquipier Rio Ferdinand et de l’hôte du Match du jour Gary Lineker, nous sommes ramenés à 2003 alors que Sir Alex Ferguson dévoile cette jeunesse au visage frais au monde du football anglais sur le gazon sacré d’Old Trafford – aux côtés du quelque peu moins légendaire Kleberson – et émerveillez-vous alors qu’il évite et dépasse tout ce qu’il a devant lui sur le chemin de la domination du monde.

Nous apprenons la motivation qui maintient cet athlète remarquable au sommet de son art, la mentalité de gagnant qui l’a conduit à une impressionnante collection de récompenses et fait finalement de lui le joueur qui, qu’on l’aime ou qu’il déteste, attire notre attention comme presque aucun autre.

En revanche, Siffler à Siffler [iPlayer], un profil du patron de la Belgique Martinez alors qu’il prépare son équipe pour l’Euro est, comme le titre l’indique, une affaire moins flamboyante.

Plus : Cristiano Ronaldo



Contrairement à Ronaldo, Martinez n’a peut-être pas fait battre les impulsions aussi facilement pendant de longues périodes à Wigan et Swansea, et ses pas se limitaient à la ligne blanche alors qu’il courait sur le terrain.

Mais après divers degrés de succès au poste d’entraîneur de ces deux anciens clubs puis d’Everton, l’Espagnol semble maintenant avoir trouvé sa vocation.

Depuis qu’il a succédé à Marc Wilmots en 2016, Martinez a guidé la Belgique à la troisième place de la Coupe du monde 2018 et au sommet du classement Fifa. Son approche méthodique et axée sur les données est fascinante à voir.

Il est peut-être moins susceptible de retirer sa chemise et de faire un clin d’œil à ses détracteurs, mais il s’avère tout aussi difficile à ignorer.

