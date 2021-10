Cristiano Ronaldo et sa petite amie Georgina Rodríguez attendent des jumeaux

Cristiano Ronaldo est sur le point d’avoir sa propre équipe de football de la taille d’une pinte – parce que lui et Georgina Rodriguez attendent des jumeaux !

La star du football a annoncé la nouvelle de leur bébé le 28 octobre avec une photo du couple posant avec deux échographies. « Ravi d’annoncer que nous attendons des jumeaux », ont-ils tous deux légendé leurs publications correspondantes. « Nos cœurs sont pleins d’amour – nous avons hâte de vous rencontrer #béni. »

Ils seront non seulement les cinquième et sixième enfants à rejoindre la famille de l’athlète, mais aussi sa deuxième paire de jumeaux. Il est devenu père pour la première fois en 2010 lorsqu’il a accueilli son fils Cristiano Jr., 11. « Avec l’accord de la mère, qui souhaite garder l’anonymat, j’aurai la garde exclusive de mon fils », avait-il alors annoncé sur les réseaux sociaux.

En juin 2017, il a confirmé avoir accueilli son fils et sa fille jumeaux, Matthieu et Eve, 4. La mère des jumeaux n’a pas non plus été identifiée et il a été largement rapporté que les jumeaux ont été accueillis via une mère porteuse.