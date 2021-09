Cristiano Ronaldo établira un nouveau record lorsqu’il fera ses débuts à Man United contre Newcastle

in

Cristiano Ronaldo va-t-il frapper le sol en courant à Manchester United ? Presque certainement.

Le joueur de 36 ans est de retour dans le club où il s’est fait un nom et fera ses débuts, pour la deuxième fois, contre Newcastle United à Old Trafford.

Les fans espèrent plus de ces scènes à OId Trafford

Ronaldo s’est entraîné toute la semaine avant son retour à l’action

Ronaldo a fait carrière en battant des records, son dernier en date étant de jouer pour le Portugal lorsqu’il est devenu le meilleur buteur du football international.

Et maintenant, il peut en ajouter un autre à son CV cet après-midi lorsqu’il établira un nouveau record pour le plus long écart entre les apparitions dans l’histoire de la Premier League à 12 ans et 118 jours.

La dernière apparition de Ronaldo dans l’élite anglaise a eu lieu en mai 2009, contre Arsenal, avant de sceller un transfert de 80 millions de livres sterling au Real Madrid où il est devenu la superstar mondiale qu’il est aujourd’hui.

Il y est parti en 2018 pour la Juventus et, lors de la récente fenêtre de transfert, a terminé son retour à succès à Old Trafford.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a confirmé qu’il jouerait contre Newcastle

Old Trafford devrait être emballé pour voir le retour de la légende

La star de United a marqué 118 buts lors de son premier passage pour le club, bien que son dernier but en Premier League ait eu lieu il y a 12 ans et 124 jours, contre Manchester City en mai 2009.

En supposant qu’il marque à nouveau, un seul joueur a déjà eu un écart plus long entre les buts en Premier League – Matt Jackson (13 ans et 187 jours entre mai 1993 et ​​novembre 2006).

Ronaldo a également marqué 48 tours du chapeau dans toutes les compétitions de sa carrière en club – le premier d’entre eux est venu contre Newcastle, lors d’un match de Premier League en janvier 2008.

United est une équipe différente de celle qu’il a quittée il y a toutes ces années, mais son retour, ainsi que les arrivées de Jadon Sancho et Raphael Varane, vont augmenter les attentes de remporter des trophées, le titre étant en tête de liste.

“C’est génial”, a déclaré le manager Ole Gunnar Solskjaer à propos de la pression.

« Je l’ai dit tellement de fois. Nous savions que nous devions reconstruire, nous devions acquérir de l’expérience des joueurs, obtenir des minutes de jeu, jouer pour Man United, car je sentais que nous étions au plus bas.

“Et maintenant, je regarde autour de l’équipe, sur le banc, les jeunes joueurs qui arrivent, c’est une équipe – je l’ai dit avant de signer Cristiano – je ne pense pas que quoi que ce soit soit au-delà de ces joueurs.

“C’est maintenant sur quoi nous nous concentrons tous, aller match par match, sachant que le défi est là dans la ligue la plus difficile du monde, avec deux équipes qui ont remporté la Ligue des champions ces dernières années, nous savons que la concurrence est là.

« Il n’y a pas beaucoup de place pour les erreurs. Nous avons besoin de cohérence, nous savons que nous devons nous améliorer sur quelques points.

« La pression est un privilège. Chez Man United, vous voulez cette pression. En tant que joueur, entraîneur ou manager, si vous voulez une vie facile, vous allez quelque part à mi-chemin.

« Non, nous voulons cette pression. Nous le ressentons, mais cela vous fait vous sentir vivant.