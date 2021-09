Cristiano Ronaldo était aimé de Sir Alex Ferguson, mais même la superstar a reçu le célèbre traitement au sèche-cheveux du manager à Manchester United.

in

Il a qualifié Sir Alex Ferguson de père dans le football, mais même le golden boy Cristiano Ronaldo n’était pas à l’abri du célèbre “traitement au sèche-cheveux”.

Ronaldo a terminé son retour sensationnel à Manchester United le mois dernier, rejoignant le club où il s’est fait un nom, 12 ans et quatre autres trophées de la Ligue des champions plus tard.

Ferguson aimait avoir Ronaldo à United, mais même il a subi l’une des fameuses critiques du patron

Le joueur est maintenant de retour à United, revenant en tant que superstar bien qu’il ne veuille aucun traitement spécial

Le capitaine du Portugal était fortement lié à un déménagement à Manchester City avant de rejoindre United, et aurait convenu de conditions personnelles avec l’équipe de Pep Guardiola avant un changement d’avis.

Cet échange tardif aurait été inspiré par un appel téléphonique de Ferguson, qui entretient toujours une relation étroite avec Ronaldo depuis son départ d’Old Trafford en 2009.

La paire a partagé de nombreux moments réconfortants au fil des ans depuis qu’elle s’est séparée, mais tout n’a pas été simple, comme l’a rappelé Rio Ferdinand.

Ferdinand était à United pour les débuts de Ronaldo, jusqu’à son départ, et a vu le bien, ainsi que le mal occasionnel.

Rio Ferdinand et Cristiano Ronaldo photographiés en 2006

Ferguson est célèbre pour avoir distribué son traitement pour sèche-cheveux – nommé pour sa nature chauffée – à certains des plus grands du jeu tels que David Beckham et Wayne Rooney, et il s’avère que Ronaldo a même eu le sien une fois.

Au cours de la saison 2005/06, alors qu’il s’affirmait encore comme l’un des meilleurs talents mondiaux, il s’est rendu au Portugal pour un match de Ligue des champions contre Benfica.

L’ancien diplômé de l’académie Sporting CP voulait punir ses anciens ennemis, mais est allé un peu trop loin.

“Le match est devenu le spectacle de Cristiano Ronaldo”, a déclaré Ferdinand.

«Il essayait de montrer ses compétences et rien ne se passait.

“Nous avons perdu et ensuite le manager l’a complètement détruit. ‘Jouer seul ? Qui diable pensez-vous que vous êtes?'”

Ronaldo a très vite appris sa leçon – c’était un sport d’équipe

C’était une leçon apprise pour Ronaldo, qui a remporté son premier de ses trois titres consécutifs en Premier League la saison suivante, en route vers son premier Ballon d’Or.

Mais Ferdinand pense qu’il s’agissait d’une tactique à haut risque et à haute récompense de Ferguson pour faire sécher la superstar.

« Ferguson a été courageux de le faire », a-t-il déclaré. « Il savait que Ronaldo était la clé pour nous faire gagner quoi que ce soit.

getty

Ronaldo aurait parlé à Ferguson avant de décider de son déménagement

«Beaucoup de managers auraient eu peur de l’embaucher. Je n’ai jamais vu les managers anglais marteler David Beckham comme ça, ou Steven Gerrard, ou Frank Lampard, ou Wayne Rooney.

«Mais Ferguson irait pour n’importe qui. Peu importait que vous soyez l’homme principal, il vous ouvrirait si vous en aviez besoin.

