Cristiano Ronaldo était chaque fan de Manchester United dans sa réaction de colère au deuxième but d’Atalanta en match de Ligue des champions alors que la pression augmente sur Ole Gunnar Solskjaer

Il y avait plus de scènes de Cristiano Ronaldo semblant en colère alors que Manchester United vacillait à nouveau en Ligue des champions.

Les Red Devils sont actuellement menés 2-0 à domicile contre l’Atalanta grâce aux buts de Mario Pasalic et Merih Demiral.

.

Ça a été un rêve en première mi-temps pour l’Atalanta

Et encore plus de misère pour Ronaldo et Man United

Et c’est le but de Demiral, une simple tête à la suite d’un corner venu de la droite qui a poussé Ronaldo dans le mur.

Le Portugais a été vu en train de battre les bras alors que la mauvaise défense de Man United leur donnait une montagne à gravir en seconde période.

Leur mauvaise finition leur a également coûté cher, Marcus Rashford frappant la barre à bout portant juste avant la mi-temps.

Quelques minutes avant cela, Fred s’est recroquevillé avec son pied droit, mais une simple passe à Ronaldo aurait été la meilleure option.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

