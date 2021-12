Cristiano Ronaldo évite la côtelette alors que David De Gea est en danger

Ralf Rangnick devrait soutenir ses propos et lancer Cristiano Ronaldo contre Crystal Palace lors de son premier match en tant que manager de Manchester United, tandis que David de Gea pourrait être en danger.

Rangnick a été nommé nouveau manager par intérim de United pour un contrat de six mois et était présent alors que sa nouvelle équipe battait Arsenal 3-2 pour se situer à trois points du top quatre.

Rangnick vient d’être dévoilé à la presse et sera sur la ligne de touche pour la rencontre avec Crystal Palace

GETTY

Rangnick était dans la foule pour la victoire sur Arsenal et aurait été impressionné par l’affichage de Ronaldo

Vénéré en Allemagne en tant que tacticien révolutionnaire et motivateur, de nombreuses spéculations ont commencé sur l’apparence de Rangnick’s United, et nous avons encore plus d’indices après sa conférence de presse d’introduction.

La grande question était de savoir si le meilleur buteur du football, Ronaldo, parviendrait à s’intégrer dans les plans de Rangnick.

Des doutes ont été soulevés quant à savoir si l’homme de 36 ans peut faire face au parrain du gegenpressing, mais Rangnick a maintenant rejeté ces affirmations.

« Ce que j’ai vu de Cristiano hier, il est plus que disposé à se mettre en avant pour l’équipe », a-t-il déclaré. « Ce ne sont pas seulement les joueurs qui doivent s’adapter, l’équipe doit aussi s’adapter aux joueurs. »

L’erreur de de Gea a été fortement critiquée

Le gardien s’est rapidement remis sur pied après avoir réalisé que le but avait été accordé

Rangnick remplacera le manager par intérim Michael Carrick dans la pirogue contre Palace, après le bref passage de l’ancien international anglais par intérim à la suite du départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les résultats ont connu une amélioration sous Carrick, avec des victoires contre Arsenal et Atalanta, ainsi qu’un match nul contre Chelsea, leader de la ligue.

Carrick a apporté quelques modifications à l’alignement lors de ses trois matchs en charge, et l’ancien milieu de terrain de United Kelberson pense que Rangnick peut apprendre de ces modifications.

« J’aime vraiment la façon dont Michael Carrick a dressé l’équipe contre Chelsea avec les trois milieux de terrain Fred, Scott McTominay et Nemanja Matić et les trois gars à l’avant », a-t-il expliqué.

Kleberson a joué aux côtés de Ronaldo et pense qu’il doit rester sur le côté malgré son manque de pression

« Marcus Rashford est un joueur très talentueux et Jadon Sancho apporte beaucoup de bonnes qualités à l’équipe.

« Peut-être que nous pouvons ajouter Cristiano Ronaldo à cette formation, mais Sancho a fait un excellent travail sur la droite et c’est là que Ronaldo pourrait vouloir jouer et entrer.

« Si Ronaldo peut jouer, ce sont les trois que je jouerais. Rashford, Sancho et Ronaldo sont la meilleure ligne de front de United. Mais, une fois le nouveau manager en place, nous aurons une meilleure idée de la place de Ronaldo dans l’équipe.

Sancho commence à ressembler au joueur pour lequel United a payé 73 millions de livres sterling, et il ne fait aucun doute que Rangnick sera impressionné par ce qu’il a vu en Bundesliga.

Malgré les affirmations contraires de Carrick, Kleberson pense que ses formations United ont été influencées par Rangnick et a expliqué ce que l’on peut attendre du nouveau patron.

« L’équipe que Michael Carrick a formée contre Chelsea a certainement eu une certaine influence de Ralf Rangnick », a-t-il déclaré.

«Il arrivera avec beaucoup d’idées sur le pressing et le contre-pressage et la défense agressive. Ce sont les choses sur lesquelles il travaillera probablement et c’est certainement là que United doit s’améliorer. Lorsqu’ils n’ont pas le ballon, les quatre arrières doivent être engagés, bien placés et allumés.

Ragnick est un maître tacticien, mais a beaucoup à penser pour intégrer Ronaldo dans un système à haute pression

« En termes de pressing, il a déjà commencé à introduire cela dans les trois attaquants joués par Carrick qui sont de bons presseurs et très rapides sur la transition. Ce sont les choses sur lesquelles il va commencer à travailler.

talkSPORT a également été informé que le gardien David de Gea pourrait faire face à la hache après avoir touché le sol pour le premier match d’Arsenal lors de la victoire contre les Gunners.

de Gea est tombé au sol après avoir été foulé au pied pendant un corner, Emile Smith Rowe a ensuite fait exploser le premier match dans un filet pratiquement vide.

L’effort de Smith Rowe aurait été sauvé si De Gea était actif

Après une consultation avec VAR, il a été confirmé que le contact provenait du propre coéquipier de de Gea, Fred, ce qui signifie que le but était maintenu, de Gea s’étant rapidement remis sur pied pour se plaindre.

La victoire a peut-être mis la place de de Gea en danger, et elle a peut-être assuré la place de Ronaldo, et voici à quoi cela pourrait ressembler sous Rangnick.

Ronaldo in, de Gea out, United pourrait-il se former comme ça contre Palace?

