Cristiano Ronaldo évite un autre coup franc alors que Parme marque contre la Juventus

Cristiano Ronaldo a eu un autre moment à oublier en défendant un coup franc dans un mur.

Lors de l’affrontement de la Juventus en Serie A contre Parme mercredi soir, le joueur de 36 ans s’est aligné dans un mur à quatre avec Gaston Brugman debout sur un coup franc.

Le coup franc de Brugman a navigué au-dessus de la tête de Ronaldo et dans le but

.

Ronaldo était le seul joueur dans le mur à esquiver

Alors que Brugman a frappé le ballon, Ronaldo avait les mains sur les yeux et s’est enfoncé pendant que l’effort du milieu de terrain de Parme l’a survolé et au fond du filet pour le premier but du match.

Malgré le revers de la 25e minute, la Juventus a réussi à renverser la vapeur grâce aux buts d’Alex Sandro (2) et de Matthijs de Ligt.

Ce n’est pas la première fois que Ronaldo passe un moment discutable dans un mur de coup franc.

Le capitaine du Portugal a tourné le dos au mur pour le superbe coup franc de Sergio Oliveira contre Porto qui a conduit à la sortie de la Juventus en Ligue des champions le mois dernier.

Porto a éliminé la Juve aux buts à l’extérieur après la prolongation avec le coup franc à longue portée d’Oliveira à cinq minutes de la fin se révélant crucial.

BT Sport

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a tourné le dos au coup franc de Sergio Oliveira

Les espoirs de la Juventus de remporter un 10e titre consécutif de Serie A semblent presque révolus alors qu’ils devancent le leader de l’Inter Milan de 11 points avec six matchs à jouer.

Les lacunes de la Juve au niveau national et en Europe ont conduit à des rapports affirmant que Ronaldo pourrait partir cet été – un an avant l’expiration de son contrat.

Cependant, le patron de la Juventus, Andrea Pirlo, a minimisé les suggestions d’une sortie immédiate pour son homme vedette.

Il a déclaré: «Nous n’y pensons pas, il lui reste un an sur son contrat et nous sommes heureux qu’il puisse continuer à jouer pour nous.

«Nous nous concentrons sur cette saison et nous voulons la conclure de la meilleure façon possible.

«Il connaît une excellente saison et l’année dernière, il a fait une très belle campagne.»