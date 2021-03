« Cristiano Ronaldo exagéré »

30 mars 2021 à 19h02 CEST

Il y a ceux qui couvrent Cristiano pour sa protestation en colère contre l’arbitre qui a privé le Portugal de la victoire contre la Serbie en annulant un but légal qui était de 2-3. Et il y a ceux qui le critiquent. Dans ce dernier sac se trouve Del Piero, ancien joueur de la Juventus et de l’équipe italienne.

L’ancien footballeur mythique n’aimait pas du tout les manières des Portugais, qui ont jeté le brassard de son capitaine pour exprimer son rejet le plus profond de la décision de l’arbitre d’annuler le but alors que le ballon était entré dans son intégralité.

« Je pense que c’était une réaction exagérée. C’est normal d’être en colère, c’est bien d’argumenter et même de protester, mais abandonner le brassard et continuer à se comporter de cette façon est trop pour quelqu’un qui représente l’équipe. Il est le capitaine et le plus emblématique. figure « , at-il dit. Del Piero dans des déclarations à« ESPN ».

Le Portugal affronte le Luxembourg ce soir avec la nécessité de gagner pour rester ferme en route vers la Coupe du monde du Qatar en 2022. Après le nul contre la Serbie, Cristiano Ronaldo veut réclamer son équipe et oublier le bad drink contre l’équipe serbe.