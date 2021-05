Cristiano Ronaldo fait l’éloge de Haaland et Mbappé

18/05/2021

Cristiano Ronaldo, dominant du football mondial au cours de la dernière décennie, avec Leo Messi, et meilleur buteur de l’histoire de ce sport, a statué sur les nouveaux talents qui arrivent ou, dans ce cas, ils sont déjà là. Les Portugais et l’Argentin, grâce à leur «rivalité» sur les terrains de jeu, ont atteint des chiffres inimaginables pour d’autres footballeurs, devenant ainsi l’exemple de toute une génération de footballeurs qui commence déjà à briller.

Ceux qui le font avec plus de force sont Mbappé et Haaland, qui avec un désir et une capacité dignes de leurs prédécesseurs, sont appelés à régner en Europe. Nous verrons s’ils peuvent eux aussi se défier pour continuer à augmenter leurs records. Pour le moment, cela vaut la peine de continuer à se fixer l’objectif de dépasser Messi et Cristiano, qui au niveau national, ont marqué 30 et 29 buts respectivement, par 26 pour le Français et 25 pour le Norvégien.

Cristiano Ronaldo, dans une déclaration offerte par Livescore, a déclaré qu’il ne savait pas qui choisir, mais il a déclaré que: “Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire qu’il sera le meilleur, mais c’est excitant de voir cette nouvelle génération de jeunes comme Haaland et MbappéMiroir pour vous deux, bien sûr que ces mots vous donnent de l’énergie pour continuer.

Continuez, c’est là que Cristiano a voulu souligner. Le Portugais a battu des records incroyables et sa régularité fait de lui l’un des meilleurs de tous les temps, c’est pourquoi il recommande que: “Certains sont capables d’une ou deux grandes saisons, mais seuls les meilleurs sont ceux qui restent saison après saison. Ce n’est pas si simple. Cela demande du travail et beaucoup d’engagement“.

L’attaquant de la Juventus sait de quoi il parle. Le travail, le travail et le travail sont ce qui l’a conduit là où il est et, espérons-le, ils postulent Mbappé et Haaland pour continuer à nous proposer les expositions qu’ils donnent déjà.

Le changement de génération est entre de bonnes mains.