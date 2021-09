Cristiano Ronaldo fait partie du meilleur XI de Premier League de FIFA 22 aux côtés de son coéquipier de Manchester United et de quatre stars de Liverpool

in

Cristiano Ronaldo a été inclus dans le Premier League Best XI de FIFA 22, avec la star de Manchester United récemment démissionnaire rejointe par son coéquipier Bruno Fernandes.

Le retour sensationnel de Ronaldo à Old Trafford a été annoncé fin août et il s’est rapidement mis au travail pour poursuivre son héritage au club.

Sans surprise, Ronaldo a marqué lors de ses deuxièmes débuts à Manchester United

Le capitaine du Portugal a joué dans un match gagnant de deux buts contre Newcastle lors de ses deuxièmes débuts pour le club, mettant fin à de nombreux arguments sur le succès de son retour.

La FIFA s’est maintenant jointe au débat en plaçant Ronaldo dans leur Premier League XI des joueurs les mieux notés de la ligue.

Le grand choc est venu lorsqu’il a été annoncé que la note globale de Ronaldo de 91 l’avait fait tomber en dessous de Robert Lewandowski, qui est passé à la deuxième place en tant que meilleur joueur du jeu derrière Lionel Messi.

Ronaldo et Messi étaient les deux joueurs les mieux notés du jeu depuis des années

La note de Ronaldo de 91 est égalée par Manchester City et le Belge Kevin De Bruyne, juste derrière Harry Kane de Tottenham et N’Golo Kante de Chelsea sur 90.

Liverpool a la représentation la plus importante avec quatre membres de son équipe dans l’équipe.

Mohamed Salah est assis aux côtés de Kane, tandis que les trois derniers sont composés des stars de Liverpool Andy Robertson, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold.

Heung-min Son couronne le milieu de terrain, tandis que le gardien de Manchester City Ederson complète le XI.

La Premier League XI de la FIFA semble assez impressionnante

Alisson Becker de Liverpool a été le joueur le mieux noté à manquer l’équipe, égalant le total d’Ederson de 89, aux côtés de son coéquipier Sadio Mane avec le même score, et suivi de près par Romelu Lukaku et Raheem Sterling sur 88.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe sera la vedette du match pour la deuxième édition consécutive, avec sa note de 91, la troisième avec Ronaldo, De Bruyne, Jan Oblak et son coéquipier Neymar.

FIFA 22 devrait être lancé le 1er octobre et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Windows.

Mbappe classé 91 rejoint Messi et Ronaldo en tant que star de la couverture dos à dos

