Cristiano Ronaldo fait ses adieux au vestiaire de la Juventus

27/05/2021

Activé à 18:36 CEST

Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des protagonistes du marché des transferts. Selon le journal italien Il Messaggero, l’attaquant portugais aurait informé le vestiaire que, trois ans après son arrivée, il avait l’intention de quitter la Juventus cet été.

Le capitaine de l’équipe portugaise, qui entame aujourd’hui les préparatifs du prochain championnat d’Europe, Le contrat avec Vecchia Signora prend fin en juin 2022, mais les rumeurs sur son départ n’ont pas cessé de se produire. Premièrement, le transfert de ses voitures de luxe a fait penser que la star portugaise préparait ses valises pour quitter Turin, rumeurs qui se sont multipliées après un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

À travers une publication sur Instagram, Cristiano Ronaldo a fait le point sur son séjour à la Juventus. Un équilibre qui a été interprété comme un adieu par de nombreux fans. “Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif qui m’avait marqué dès le premier jour de mon arrivée en Italie: gagner la Serie A, la Coupe et la Super Coupe.Et aussi pour être le meilleur joueur et le meilleur buteur dans ce grand pays de football plein de joueurs formidables, de clubs géants et d’une culture de football très propre. “

Le principal obstacle qui pourrait précipiter le départ de la star portugaise était que la Juventus n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Enfin, Vecchia Signora a atteint la quatrième place lors de la dernière journée du championnat national grâce au nul de Naples contre Hellas Verona, mais les rumeurs sur leur départ ne se sont pas dissipées.

De cette façon, Cristiano Ronaldo pourrait chercher sa dernière grande aventure à 36 ans. Une aventure qui a un certain arôme de retour, puisque Manchester United et le Sporting de Portugal sont les clubs auxquels elle est le plus associée. Si les rumeurs se confirment, Cristiano dira au revoir à l’Italie après trois saisons à la Juventus au cours desquelles il a enregistré 101 buts et 22 passes décisives.