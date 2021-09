Cristiano Ronaldo fera-t-il ses débuts ?

09/11/2021 à 09h30 CEST

Le nouvel attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo pourrait avoir ses premières minutes à Old Trafford contre Newcastle. Cela a été confirmé par Ole Gunnar Solskjaer, bien qu’il n’ait pas révélé combien en particulier seront à ses deuxièmes débuts en tant que diable rouge. L’entraîneur le voit préparé après avoir concouru avec la Juventus et montré un haut niveau avec le Portugal pendant la pause de l’équipe nationale.

Les Portugais, qui est déjà le meilleur buteur de l’histoire du football en équipe nationale, est retourné dans ce qui était sa maison après une période avec certaines ombres à Turin. Il a fermé son stade avec la Coppa, mais aussi avec une image grise : la Juventus est entrée en Ligue des champions grâce à un carambole. Il a marqué 101 buts en 134 matchs en tant que bianconero.

L’ancien Real Madrid ou Sporting CP relève également le plafond concurrentiel du projet sportif d’Ole Gunnar Solskjaer, où deux personnalités importantes telles que Jadon Sancho et Raphael Varane sont également arrivées. Après les vice-champions de Premier League et d’Europa League, les diables rouges sont prêts à faire le grand saut dans les titres de cette saison 2021/22.

Manchester City, Chelsea et Liverpool, les menaces

L’équipe de Solskajaer a débuté la saison avec deux victoires et un nul qui la maintient à la troisième place avec les mêmes points que West Ham, Liverpool, Chelsea et Everton, Tottenham étant la seule équipe à remporter des victoires complètes.

Les grands candidats au titre sont Manchester United lui-même et aussi Manchester City, champions actuels ; Chelsea, actuel champion de la Ligue des Champions ; et Liverpool, qui veut retrouver le niveau de compétition perdu la saison dernière et redevenir cette équipe pointue et dangereuse d’antan.