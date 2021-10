Cristiano Ronaldo impliqué dans une escarmouche avec des joueurs de Liverpool lors de la défaite de Manchester United

Cristiano Ronaldo s’est disputé avec les joueurs de Liverpool lors de la défaite 5-0 de Manchester United lors de leur match de Premier League dimanche.

Alors que Manchester United était mené 3-0, Ronaldo s’est fait voler le ballon par le défenseur de Liverpool Curtis Jones. Le joueur de Liverpool avait la jambe de Ronaldo enroulée autour de lui et il est tombé. Alors que Jones était à terre, Ronaldo a botté le ballon, qui était près de l’aine de Jones.

Les joueurs de Liverpool se disputent avec Cristiano Ronaldo de Manchester United, à droite, lors du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford à Manchester, en Angleterre, le dimanche 24 octobre 2021. (AP Photo/Rui Vieira)

L’incident a déclenché une bagarre entre les deux parties et a dû être rompu. Ronaldo a reçu un carton jaune et a en quelque sorte évité un rouge pour le jeu.

Cristiano Ronaldo de Manchester United quitte le terrain à la fin du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford à Manchester, en Angleterre, le dimanche 24 octobre 2021. Liverpool a gagné 5-0. (Photo AP/Rui Vieira)

Liverpool finirait par sceller la victoire avec la plupart des buts venant de Mo Salah.

Salah a marqué à la 38e minute, à la cinquième minute de prolongation en première mi-temps et à la 50e minute. Diogo Jota et Naby Keita ont également marqué pour Liverpool.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a également été surpris par le résultat.

Andrew Robertson de Liverpool, à gauche, fait un geste à côté de Cristiano Ronaldo de Manchester United à la fin du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Liverpool à Old Trafford à Manchester, en Angleterre, le dimanche 24 octobre 2021. Liverpool a gagné 5-0. (Photo AP/Rui Vieira)

« Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer des buts merveilleux. Nous avons incroyablement bien commencé et avons arrêté de jouer au football. Nous avons contrôlé le match après le cinquième, il ne s’agissait pas de marquer plus, juste d’essayer de sortir sans plus de blessures. … Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, cela prendra du temps. pièce du livre », a-t-il déclaré, via NBC Sports.

Liverpool est deuxième au classement de la Premier League à un point de Chelsea. Manchester United occupe la septième place, à huit points de Chelsea.