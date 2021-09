Cristiano Ronaldo impose une forte demande à Man Utd alors que la date de ses débuts est fixée

in

Cristiano Ronaldo a clairement fait savoir à ses nouveaux coéquipiers de Manchester United la seule demande qu’il leur imposera lors de sa nouvelle signature pour les Red Devils.

Ronaldo a récemment scellé un retour spectaculaire à Old Trafford plus d’une décennie après son départ pour le Real Madrid. Le quintuple Ballon d’Or voulait un nouveau défi après trois ans avec la Juventus. À un moment donné, il semblait que l’impensable se matérialisait, avec Ronaldo proche de Manchester City. Mais United ne pouvait pas laisser cela se produire.

Maintenant, ayant obtenu le maillot n°7, Ronaldo est de retour sur le sol britannique alors que le prochain chapitre de sa carrière reprend.

Le meilleur buteur international de l’histoire a atterri à l’aéroport de Manchester vendredi à 17h40.

L’international portugais passera désormais cinq jours en quarantaine avec sa famille alors qu’ils s’habituent à la vie dans le nord-ouest. Ronaldo commencera ensuite à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers à Carrington mercredi.

Et si tout se passe comme prévu, Ronaldo est sur le point de faire ses deuxièmes débuts pour le club samedi prochain lorsque Newcastle visitera Old Trafford.

Bien qu’il n’ait pas encore rencontré ses nouveaux coéquipiers, The Sun affirme que Ronaldo a déjà transmis un message aux Red Devils.

« Les joueurs sont tellement excités par l’arrivée de Ronaldo. Il leur a livré un message simple qui est “Nous devons gagner la ligue”.

Une source a ajouté: “Ronaldo et sa famille sont très heureux de retourner au Royaume-Uni. Il aimait son séjour à Manchester et Georgina a déjà travaillé au Royaume-Uni en tant que nounou avant de déménager en Espagne et de le rencontrer.

« Ils savent tout sur la météo. Mais ils savent aussi à quel point les Britanniques sont accueillants et attendent avec impatience que leurs enfants découvrent la vie au Royaume-Uni. »

Alors que certains débattront pour savoir si Ronaldo sera jeté directement à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a déjà donné un indice quant à ses sélections d’équipe.

« Il ne signe pas pour s’asseoir sur le banc. Il va faire de nous une meilleure équipe », a déclaré Solskjaer la semaine dernière.

Ronaldo a hâte de commencer

N’ayant payé que 19,7 millions de livres sterling pour le joueur, Ronaldo admet qu’il ne peut pas attendre ses deuxièmes débuts pour les Red Devils.

“J’ai une histoire fantastique avec ce club incroyable”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

« J’étais là-bas à 18 ans et bien sûr, je suis tellement heureux d’être de retour à la maison après 12 ans. Je suis donc très heureux et impatient de commencer mon premier match.

«Je pense que c’est la meilleure décision que j’ai prise (le déménagement).

«C’est juste à mon avis.

“Je suis passé de la Juve maintenant à Manchester, c’est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et heureux, et je veux continuer, entrer dans l’histoire, essayer d’aider Manchester à obtenir d’excellents résultats, gagner des trophées et le numéro un des eux, pour gagner de grandes choses.

