Cristiano Ronaldo inspire déjà ses coéquipiers de Manchester United et des statistiques impressionnantes jusqu’à cinq siestes, six repas par jour plus des exercices abdominaux constants – et pas de crumble aux pommes !

Cristiano Ronaldo prouve que l’âge n’est pas un obstacle car le joueur de 36 ans est clairement toujours l’un des plus grands athlètes de la planète.

Il continue d’impressionner les fans par sa capacité avec ses records et ses buts dans ce qui devrait être son crépuscule.

Ronaldo est un spécimen physique dédié à s’améliorer chaque jour

À 36 ans, Ronaldo bat toujours des records et est désormais le meilleur buteur du football international

Le capitaine du Portugal pourrait assez facilement se faire pardonner d’avoir tourné le dos au football de haut niveau et de profiter d’une semi-retraite, accumulant des chiffres en MLS ou en Extrême-Orient, un peu comme l’ont fait d’autres légendes du jeu, dont Ronaldo et Zinedine Zidane.

Ces deux légendes susmentionnées avaient raccroché à l’âge de 35 ans. À 36 ans, Ronaldo ne se lasse pas de marquer des buts.

Il est désormais le meilleur joueur de football international de tous les temps, battant le record de longue date d’Ali Daei et est prêt à prouver à la Premier League qu’il est loin d’avoir fini.

Un état d’esprit incassable est quelque chose que le nouvel homme de Manchester United a développé tout au long de sa carrière pour le mener au sommet.

Et son coéquipier Lee Grant a expliqué l’impact qu’il a déjà dans le vestiaire.

Avant ses débuts, contre Newcastle United qui a rapporté deux buts, il était avec les joueurs à l’hôtel de l’équipe et le dîner venait de se terminer.

“Vous avez du crumble aux pommes ou vous avez un peu de brownie et de crème ou autre”, a déclaré le gardien de but à talkSPORT.

« Je vous le dis maintenant, aucun joueur n’a touché le crumble aux pommes et la crème anglaise, aucun joueur n’est allé chercher ce brownie parce que tout le monde était assis et l’un des gars m’a dit : « Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette ? »

«Nous avions donc un petit aperçu de ce qu’il avait et c’est évidemment l’assiette la plus propre et la plus saine que vous puissiez imaginer.

“Et ça m’a fait craquer de voir qu’aucun joueur n’a osé se lever et avoir cette malbouffe qui a été disposée.”

Ronaldo est toujours en pleine forme comme en témoignent ses débuts à United

Il a volé la vedette en marquant deux fois pour rendre Old Trafford sauvage

Et avec son approche mentale très vendue, cela signifie qu’il a été en mesure de continuer à surpasser les jeunes joueurs du jeu.

D’un adolescent maigre qui a passé beaucoup de temps sur le gazon d’Old Trafford, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a transformé chaque tendon et fibre de son être en muscle brut.

Mais malgré son physique impeccable, Ronaldo ne passe pas chaque instant éveillé à soulever des poids, à faire des redressements assis et à boire des boissons protéinées.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine comment Ronaldo reste en pleine forme, avec des conseils de l’homme lui-même.

Ronaldo a transformé son corps auparavant maigre en une masse musculaire

Comment s’entraîne-t-il ?

Lors de son examen médical avec la Juventus après son arrivée du Real Madrid en 2018, il a été révélé que Ronaldo avait les capacités physiques d’un joueur de 20 ans.

Cela est dû en grande partie à l’excellent soin qu’il prend de lui-même ; maintenir sept pour cent de graisse corporelle et une masse musculaire de 50 pour cent.

En exclusivité avec bodybuilder.com, Ronaldo a conçu l’entraînement parfait pour développer la vitesse, l’explosion et la puissance.

L’homme de 36 ans a un corps dont la plupart des adolescents seraient envieux

Avec des squats d’haltères, des tractions burpee et un mélange de travail de corde, le cours n’est pas pour les âmes sensibles.

Avant de vous lancer dans la salle de gym, Ronaldo recommande un échauffement très complet pour garder le corps prêt.

« À l’entraînement, nous faisons quelques tours de terrain, des exercices d’étirement et d’échauffement cardio », a-t-il déclaré à Goal.

« Assurez-vous de faire quelque chose de similaire dans votre entraînement, même s’il s’agit de faire du jogging jusqu’à la salle de sport ou de vous échauffer sur le tapis roulant ou le vélo. »

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or affiche un pourcentage de graisse corporelle exceptionnellement faible par rapport à 50 % de sa masse musculaire

Enfin, mais non des moindres, prenez le temps de faire des exercices abdominaux.

« Faites de l’exercice partout où vous le pouvez », ajoute-t-il. « Vous pouvez faire une séance d’entraînement des abdominaux dans votre chambre lorsque vous vous réveillez le matin ou avant d’aller vous coucher. Si vous entrez dans une routine, cela facilitera les choses car cela deviendra une habitude. »

Qu’est-ce qu’il mange?

Ronaldo, qui a remporté presque tous les grands honneurs possibles, mange six fois par jour, avec l’aide d’une équipe dévouée de nutritionnistes pour bien alimenter la star portugaise.

Se concentrer fortement sur un régime de protéines et de glucides complexes pour réparer ses muscles après l’effort et lui fournir ensuite le carburant nécessaire pour performer.

N’utilisant jamais de sel ou d’huile pour cuire ses aliments, il mange beaucoup de pâtes et de poulet et des litres et des litres d’eau par jour – permettant parfois un verre de jus au petit-déjeuner.

Le petit-déjeuner typique de Ronaldo lui permet d’engorger les sept principaux groupes alimentaires

LES REPAS QUOTIDIENS TYPIQUES DE CRISTIANO RONALDO

L’homme de 36 ans maintient son physique incroyable avec une alimentation saine mais équilibrée

Petit déjeuner : Fromage et jambon, yaourt allégé Brunch : Poulet et salade Déjeuner : Thon, olives, œuf et tomate Collation : Fruits frais, avocat sur toast Dîner : Espadon frais et salade Dîner : Steak et calamars

Qu’est-ce que les gens ont dit?

Avec l’objectif emblématique est venu une célébration emblématique pour le Portugal – torse nu, bien sûr

« Je me suis dit ‘Je peux juste finir de manger ?’ [Ronaldo replied] « Non, non, jouons à deux touches ».

«Nous commençons à jouer à deux touches. Après cela, il a dit, allons à la piscine pour nager, j’étais comme ‘d’accord…’ après être allé dans le jacuzzi, le sauna, j’ai fini. J’ai dit : ‘Cristiano pourquoi sommes-nous venus ici, sommes-nous venus ici parce que nous avons un match demain, ou juste pour déjeuner ?’.

« C’est pourquoi je recommanderais à quiconque, lorsque Cristiano vous invite chez lui, de ne pas y aller. Dites juste non parce que ce gars, c’est une machine, il ne veut pas arrêter de s’entraîner.

Jérôme Boateng: « On ne peut qu’arrêter Cristiano Ronaldo en équipe.

« Devant le but, il est comme une machine. Vous ne pouvez pas l’exclure complètement, il obtient toujours ses chances dans un match à cause des lignes qu’il dirige et de son excellent timing.

Le capitaine du Portugal effectue une série de fentes lestées

Ian Holloway : « Il mesure six pieds quelque chose, en forme comme une puce, beau – il doit avoir quelque chose qui ne va pas avec lui… J’espère qu’il est pendu comme un hamster ! Cela nous ferait tous nous sentir mieux !

Gerard pique: «Cristiano est une machine parfaite, un travailleur acharné qui veut toujours s’améliorer.

“Il exige beaucoup de lui-même, quelque chose qu’il a montré à United, mais le plus surprenant est que Lionel Messi a remporté quatre Ballon d’Or d’affilée et il a toujours continué et a eu la force de le battre.”

Sir Alex Ferguson a amené Ronaldo à Manchester United en 2003… et le reste appartient à l’histoire

Il prend soin de lui et est rarement blessé en raison de son dévouement

Les kettlebells fournissent à l’attaquant de Man United le type d’exercices explosifs dont il rêve

Kaka : «Cristiano est une machine. Ce n’est pas seulement la façon dont il est fort, puissant et rapide ; il est fort mentalement.

« Il veut toujours gagner et jouer. Pour être le meilleur. Pour moi, c’est ce qu’il a de plus incroyable.

José Mourinho : « Cela ne me surprend pas car c’est un cas d’école en termes de génétique, et de mentalité aussi.

«C’est un phénomène, quelqu’un qui ne pense qu’à gagner et à le faire de plus en plus et mieux. C’est pourquoi je ne suis pas du tout surpris de ce qu’il fait.