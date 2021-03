Cristiano Ronaldo jette le brassard de capitaine du Portugal au sol, fume sur les officiels et prend d’assaut après s’être vu refuser le vainqueur contre la Serbie

Cristiano Ronaldo a été irrité par les officiels après s’être vu refuser ce qui semblait être un vainqueur légitime lors du match nul 2-2 du Portugal contre la Serbie.

L’attaquant de la Juventus pensait avoir raflé les trois points à Belgrade lors d’un passionnant match de qualification pour la Coupe du monde lorsque son effort lié au but a été accroché par Stefan Mitrovic.

.

Les rediffusions ont suggéré que le ballon avait franchi la ligne, malgré les vaillants efforts de Mitrovic pour pirater le ballon de la ligne, sans arbitre assistant vidéo ni technologie en place pour fournir la clarté.

Visiblement furieux, Ronaldo a demandé aux officiels de changer leur décision, mais a jeté le brassard de son capitaine au sol et a pris d’assaut le terrain à plein temps avec dégoût.

La fin était digne d’un match rempli de qualité, qui a vu l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Serbie en inscrivant son 39e but en 63 matches.

Les hôtes ont dû riposter à partir de deux buts pour saisir ce qui pourrait être un point vital dans la course pour atteindre le Qatar.

.

Stefan Mitrovic a effacé l’effort de Ronaldo hors de la ligne à Belgrade

Les rediffusions suggèrent que l’attaquant de la Juventus avait en fait marqué pour le Portugal

.

Le joueur de 36 ans n’avait pas de technologie VAR ou de ligne de but pour prouver ses affirmations

Mitrovic en a retiré un à la 46e minute et Filip Kostic a égalisé après qu’un doublé de Diogo Jota ait donné au Portugal une avance de 2-0 en première mi-temps.

L’attaquant de Liverpool Jota a tiré les champions d’Europe avec une tête à la 11e minute sur une superbe passe de Bernardo Silva et en a ajouté une autre à la 36e en jetant un coup d’œil sur un centre de Cedric Soares de la droite.

Mais la Serbie est revenue à son stade Rajko Mitic et le remplaçant à la mi-temps Nemanja Radonjic, qui a conçu leurs deux buts, a donné à ses marqueurs une torréfaction après la pause et a également attiré un bel arrêt du gardien de but portugais Anthony Lopes.

Le défenseur serbe Nikola Milenkovic a été expulsé dans le temps d’arrêt, après avoir reçu un carton rouge pour un défi imprudent sur un adversaire.