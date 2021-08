Cristiano Ronaldo, la cerise sur le projet Solskjaer

31/08/2021 à 17h00 CEST

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo est arrivé à Manchester United pour donner l’impulsion finale au projet d’Ole Gunnar Solskjaer. Après avoir terminé deuxièmes de la Premier League et de l’Europa League, les diables rouges ont incorporé Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo pour chercher la consolidation définitive du projet sportif.

L’ex du Real Madrid, qui a quitté la Juventus de Massimiliano Allegri malgré un an de plus à son contrat, retourne dans ce qui fut sa maison pendant six ans et où a remporté trois Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et une Ligue des Champions, ainsi que deux Community Shields et une Coupe du monde des clubs.

Avec l’arrivée de l’agresseur, Manchester United est devenu l’un des premiers candidats au titre aux côtés de Chelsea, champion en titre de la Ligue des champions, et de Manchester City, champion en titre de la Premier League.. aussi ceux de Jadon Sancho et Raphael Varane relèvent le plafond concurrentiel du groupe, qui est destiné à se battre pour tous les titres possibles.

Le fils prodigue retourne à la maison

Cristiano Ronaldo est revenu à ses origines. Arrivé à Manchester en provenance du Sporting CP à seulement 18 ans, l’ailier s’est rapidement adapté à la planche de Sir Alex Ferguson et a commencé à briller de sa propre lumière. Le Real Madrid l’a finalement signé en 2009 en échange de 94 millions d’euros et il deviendrait l’un des meilleurs joueurs de l’histoire récente.

Le portugais est synonyme de compétitivité et d’autorité, ce que le projet d’Ole Gunnar Solskjaer réclamait pour consolider et se rapprocher définitivement des titres.. Les retrouvailles suscitent quelques doutes, mais aussi de nombreuses certitudes.