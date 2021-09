Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United atterrit en Angleterre avant ses deuxièmes débuts – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a atterri en Angleterre alors qu’il tente de se préparer pour un deuxième début potentiel contre Newcastle United.

L’attaquant de classe mondiale a rejoint son ancienne équipe dans un style sensationnel alors qu’Ole Gunnar Solskjaer a sauté sur sa disponibilité soudaine.

Ronaldo a choisi de quitter la Juventus malgré le retour de l’ancien vainqueur du titre Max Allegri au club.

Il semblait à l’origine que l’étonnant attaquant se dirigerait vers Manchester City, mais United a agi rapidement pour s’assurer que cela ne se produise pas.

Ronaldo n’est pas encore au sommet de sa forme physique, mais beaucoup s’attendent à ce qu’il commence lors du prochain match, d’autant plus que Solskjaer a insisté sur le fait que le joueur n’avait pas été signé pour s’asseoir sur le banc.

Cristiano Ronaldo a été accueilli par Darren Fletcher à son arrivée à Manchester dans un terminal privé #mulive [mu] pic.twitter.com/dGrLVjaWpC – utdreport (@utdreport) 3 septembre 2021

Selon le site officiel du club, Ronaldo a atterri jeudi soir et se prépare à s’entraîner avec les Red Devils la semaine prochaine, vraisemblablement à Carrington lundi.

Darren Fletcher est le directeur technique du club, il n’est donc pas surprenant qu’il ait rencontré son ancien coéquipier au terminal de l’aéroport.

Après tout, il aurait joué un rôle majeur dans le retour de Ronaldo au club, et ce n’est pas non plus la première fois qu’il reçoit des éloges cet été.

L’ancien joueur du Real Madrid devrait jouer le rôle d’attaquant de premier choix de Manchester United, car il n’est plus l’ailier délicat qu’il était lors de son premier passage au club.

Solskjaer sait qu’il a un buteur sensationnel au club et cherchera à maximiser le talent de Ronaldo.

Il y a maintenant des doutes sur ce que seront les rôles d’Edinson Cavani et Anthony Martial pour la saison, mais pour l’instant, les fans sont trop excités pour s’en soucier.