Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United exhorte Ole Gunnar Solskjaer à améliorer sa tactique – Man United News And Transfer News

Le Round Hill Music Royalty Fund a investi 342 millions de dollars dans la propriété intellectuelle musicale, dont « un investissement de 29,1 % dans RH Carlin Holdings », entre début août 2020 et fin juin 2021. Le portefeuille correspondant comprenait au nord de 118 000 compositions et 750 enregistrements principaux (à l’exclusion du catalogue […] More