Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United prouve qu’il l’a toujours – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a à juste titre reçu tous les éloges et les éloges pour sa récente performance record pour le Portugal.

Ci-dessous, The Peoples Person a rassemblé toutes les statistiques les plus cruciales sur Internet pour vraiment expliquer comment tout cela s’est passé.

Selon The Independent, Ronaldo a battu le record du plus grand nombre de buts internationaux dans le football masculin, marquant ses 110e et 111e contre l’Irlande mercredi soir.

Le sensationnel Portugais devance la légende iranienne Ali Daei qui a inscrit 109 buts en 149 sélections et détenait le record depuis 2003.

Depuis qu’il a marqué son premier but pour son pays en 2004, Ronaldo a marqué au moins un but chaque année civile, ses années les plus efficaces étant en 2019 et 2016 lorsqu’il a marqué 14 buts en 10 matchs et 13 en 13 respectivement.

Selon ESPN, Ronaldo avait ceci à dire en battant le record : « Je suis extrêmement heureux. J’avais besoin d’un but et j’en ai marqué deux.

« Je suis très content des deux buts qui nous ont donné la victoire et d’avoir battu le record.

« Ce record est le mien, et il est unique. Je suis extrêmement heureux, et c’est une autre pour ma carrière.

“C’est une question de motivation et du désir que j’ai de continuer à jouer au football, également de ce dernier contrat que j’ai fait, dans lequel j’étais heureux de rentrer à la maison.”

. fournit les statistiques et images suivantes sur l’incroyable carrière internationale de Ronaldo :

Comme le montrent les statistiques, Ronaldo aime clairement les drames tardifs, marquant la majorité de ses buts en seconde période, en particulier vers la fin.

Les chiffres montrent également la variété des façons dont il a marqué ses buts, contribuant à renforcer sa réputation d’élite et de finisseur complet.

Les statistiques montrent également qu’il a marqué beaucoup plus dans les matchs de compétition que dans les matchs amicaux, donc il ne fait certainement pas qu’augmenter ses chiffres à des moments où cela n’a pas d’importance.