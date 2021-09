Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United tourmente Newcastle United – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a été absolument époustouflante lors de ses deuxièmes débuts pour le club lors de l’affrontement contre Newcastle United.

L’attaquant de classe mondiale a simplement refusé de se présenter lentement en Premier League et l’a plutôt fait avec brio.

Ronaldo a inscrit deux buts pour United contre Newcastle lors de la victoire 4-1 à Old Trafford et ses deux efforts ont été cruciaux pour le résultat.

L’ancien joueur du Real Madrid a marqué le premier but et le deuxième but de son équipe, leur donnant à deux reprises l’avantage dans ce qui était un match important.

L’inscription de Ronaldo sur la feuille de match était presque inévitable, mais cela n’a pas empêché les fans de faire la fête à chaque fois.

Le match de Cristiano Ronaldo en chiffres contre Newcastle United : 87% de précision de passe

8 touches à l’intérieur de la boîte

6 coups [5 inside the box]

2 buts

1,4 xG Inévitable. pic.twitter.com/5bDDYzjwdS – Statman Dave (@StatmanDave) 11 septembre 2021

Le match de Cristiano Ronaldo en chiffres contre Newcastle : 62 touches

17 troisièmes derniers passages complétés

8 touches en op. boîte

6 coups

4 entrées dans la surface de réparation

2 récupérations de balle

2 tirs cadrés

2 buts

1 chance créée Il est de retour. pic.twitter.com/rt3PTxphfi – Squawka Football (@Squawka) 11 septembre 2021

Manchester United aura besoin de Ronaldo en pleine forme s’il veut se battre pour le titre cette saison.

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que la génération actuelle de joueurs est capable de tout et les fans pensent que tenir la distance pendant la majeure partie de la saison est le minimum.

Gagner la ligue n’est jamais une garantie, mais les supporters pensent que l’équipe est assez bonne pour au moins défier, tout en mettant la main sur de l’argenterie ailleurs dans une compétition de coupe.

Solskjaer a indéniablement constitué une équipe sensationnelle, malgré les plaintes concernant les faiblesses au milieu de terrain, et il saura donc que la pression est forte.

Avec Ronaldo maintenant à bord et marquant, le légendaire Norvégien se sent probablement plus soulagé que tout.